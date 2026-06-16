Soudan: Le consul général à Assouan accueille le Train de l'espoir rentrant au pays

16 Juin 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le consul général à Assouan, ambassadeur Abdelkader Abdalla, a accueilli lundi le Train de l'espoir pour le retour volontaire, qui transporte 1 200 passagers rentrant au pays dans le cadre des voyages de la Commission de l'espoir pour le retour volontaire.

Dans ses déclarations, le consul général a souligné que la série de voyages de retour, qui se poursuit sans interruption dans le cadre de multiples initiatives, s'inscrit dans des directives de l'État visant à maintenir le programme de retour volontaire.

Il a remercié l'initiative Al-Amal pour le retour volontaire de poursuivre ses efforts, avec la participation du secrétaire exécutif Montasser Osman et du conseiller juridique Montasser Hamad.

L'ambassadeur a également remercié le Secrétariat de la chambe de Zakat et son initiative de financer les voyages actuels, permettant le rapatriement de 10 000 personnes vers le Soudan.

Dans le même contexte, le consul général à Assouan a assisté à l'ouverture de porte du port du Haut-Barrage devant l'arrivée d'un groupe de rapatriés à bord du navire « Sinaï », qui transportait 600 rapatriés.

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