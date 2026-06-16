Afrique de l'Est: Le Président du CST informe les ambassadeurs de l'UE au Soudan sur les développements de la situation au pays

Le Président du Conseil de souveraineté transitoire, Lieutenant-général Abdel Fattah Al-Burhan, a informé les ambassadeurs des pays de l'Union européenne au Soudan des développements de la situation au pays, notamment ceux humanitaires et sécuritaires.

C'était fait lundi à son bureau à Khartoum, en présence du ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale, ambassadeur Mohieddin Salem.

Son Excellence a présenté un exposé détaillé sur la guerre lancée par la milice terroriste contre l'État et ses institutions, faisant allusion aux violations et des atrocités commises à l'encontre des civils.

Il a également souligné la nécessité de cesser le soutien continu à la milice de la part de certains États, précisant que le Soudan est un pays doté d'une civilisation enracinée dans l'histoire, qui remonte à des milliers d'années, et que son peuple jouit de conscience et l'expérience nécessaires pour traiter ses propres questions et surmonter ses défis par lui-même.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le Président du Conseil de souveraineté a précisé que le processus politique est une affaire purement soudanaise qui doit se dérouler à l'intérieur du Soudan et avec la volonté des Soudanais, et il a déclaré accueillir favorablement tout soutien positif qui appuie les efforts pour la réalisation de la stabilité, la paix et le développement, et qui respecte la souveraineté du pays.

De son côté, l'ambassadeur Wolfram Weiter, ambassadeur de l'Union européenne au Soudan, a déclaré à la presse que cette rencontre visant à s'informer sur la réalité de la situation au Soudan, d'autant plus qu'elle intervient quatre ans après le déclenchement de la guerre, soulignant que cette rencontre est une occasion d'écouter les Soudanais sur leurs souffrance et les tragédies qu'ils ont vécues à cause de cette guerre.

Il a souligné que cette rencontre s'inscrivait dans le cadre de la disposition de l'Union européenne à s'engager avec les parties soudanaises pour trouver une issue rapide à cette crise et soutenir une transition civile, démocratique et indépendante au Soudan.

L'ambassadeur de l'Union Européenne a affirmé leur refus de voir se former des entités parallèles au pouvoir au Soudan, appelant à arrêter l'afflux illégal des armes à l'intérieur du Soudan et à empêcher les mercenaires et les combattants étrangers d'y entrer.

«Nous avons rencontré les hauts dirigeants soudanais au plus haut niveau, ainsi que les organisations et les agences des Nations unies et les missions diplomatiques présentes à Khartoum, pour soutenir la souveraineté et l'intégrité territoriale du Soudan», a dit M. Wolfrom.