Centrafrique: L'état-major sort de son silence et dément toute tentative de renversement du gouvernement

En Centrafrique, l'état-major des Forces armées centrafricaines (Faca) rejette fermement les accusations l'impliquant dans un supposé projet de renversement du régime en place. Depuis plusieurs jours, des messages relayés sur les réseaux sociaux, les plateformes numériques, mais aussi au sein de certains cercles politiques, font état d'une présumée tentative de déstabilisation des autorités. Des informations que l'armée qualifie de fausses et de dénuées de tout fondement.

Dans un communiqué publié le 13 juin, l'État-major des armées dénonce des allégations diffamatoires, mensongères et relevant de la désinformation.

Il affirme que ces accusations visent à ternir son image et celle de son chef, le général Zéphirin Mamadou, ainsi qu'à fragiliser les efforts de montée en puissance des Forces armées centrafricaines. L'État-major réaffirme son attachement aux institutions de la République, au respect de l'ordre constitutionnel et à sa loyauté envers le président de la République et chef suprême des armées, Faustin-Archange Touadéra.

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Face à la circulation de ces rumeurs, l'armée appelle la population à la vigilance et à la retenue, afin d'éviter toute manipulation susceptible de compromettre la stabilité du pays. La société civile se dit préoccupée et appelle les autorités à la vigilance. Elle estime que le pays a déjà trop souffert et juge inadmissible toute tentative de coup d'État.

Une enquête judiciaire a été ouverte pour identifier les auteurs de ce que l'État-major qualifie d'actes de cybercriminalité.