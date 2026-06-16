Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 16 juin 2026

revue de presse

Coupe du monde 2026: Le Sénégal défie la France pour un nouvel exploit

Pour son entrée en lice à la Coupe du monde 2026, le Sénégal, champion (ou vice-champion) d'Afrique, défie la France, finaliste du dernier Mondial, ce mardi à New York (19h TU). Vingt-quatre ans après l'exploit fondateur de 2002, les Lions rêvent de faire vaciller à nouveau les Bleus, décidés, eux, à lancer leur tournoi par une victoire face à un adversaire qu'ils savent coriace.

Ce France-Sénégal ne peut pas être un match comme les autres pour les joueurs et les supporters sénégalais. Parce qu'il convoque forcément le souvenir glorieux de la victoire des Lions en match d'ouverture de la Coupe du monde 2002 face aux champions du monde français.

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Parce que l'ombre de Pape Bouba Diop, unique buteur ce soir-là, aujourd'hui décédé, planera sur cette rencontre. Parce qu'El Hadji Diouf, l'un des héros de cet exploit monumental, s'est évertué ces derniers jours, sur de nombreux supports, à rappeler la performance majuscule des siens. Et la sienne. [Source RFI]

UA: Ndayishimiye et Youssouf harmonisent les priorités africaines

Le président de la République du Burundi et président en exercice de l'Union africaine, Évariste Ndayishimiye, a reçu en audience le président de la Commission de l'Union africaine, Mahamoud Ali Youssouf. Cette rencontre de haut niveau a permis aux deux dirigeants d'harmoniser leurs vues sur les enjeux majeurs du continent, et de renforcer la coordination des actions de l'Union africaine (UA) face aux défis actuels.

La rencontre entre Youssouf et Ndayishimiye s'est tenue à la veille de la réunion virtuelle de haut niveau convoquée par la Présidence en exercice de l'UA, consacrée à l'évaluation de la situation liée à la recrudescence de l'épidémie d'Ebola dans certaines régions du continent.

Prévue le 16 juin 2026 au Palais Ntare Rushatsi de Gitega, cette réunion rassemblera les Chefs d'État et de Gouvernement africains ainsi que les principaux partenaires de l'Afrique afin de renforcer la coordination des efforts de prévention, de riposte et de solidarité continentale. [Source Apanews]

En Centrafrique, le procès de François Bozizé pour crimes contre l'humanité s'ouvre

La Cour pénale spéciale (CPS) ouvre le procès par contumace de l'ancien président qui s'était emparé du pouvoir en 2003 par un coup d'État avant d'être renversé 10 ans plus tard par des rebelles. Il vit en exil en Guinée-Bissau depuis mars 2023.

La Cour pénale spéciale (CPS) de la République centrafricaine ouvre ce 16 juin le procès par contumace de l'ex-président François Bozizé, accusé de crimes contre l'humanité commis entre 2009 et 2013 dans une prison et un camp militaire de Bossembélé, dans le centre du pays.

Le procès, dit « de Bossembélé », concerne également trois de ses anciens hauts responsables militaires, Eugène Barret Ngaïkosset, Vianney Semndiro et Firmin Junior Danboy, tous trois en détention préventive en Centrafrique. [Source Jeune Afrique]

Congo-Kinshasa : Journée de l'enfant africain - Une enfance sous pression entre éducation, travail et insécurité

Chaque 16 juin, la Journée de l'enfant africain met en avant les droits et les conditions de vie des enfants. En République démocratique du Congo (RDC), cette commémoration se déroule dans un contexte marqué par des progrès dans l'éducation, mais aussi par de fortes vulnérabilités liées à la pauvreté et aux conflits armés, selon les données de l'UNICEF et des Nations unies.

La RDC a enregistré des progrès importants dans l'accès à l'école primaire. Toutefois, les défis restent considérables.

Selon l'UNICEF, 7,6 millions d'enfants âgés de 5 à 17 ans ne sont toujours pas scolarisés dans le pays. D'autres estimations des Nations unies situent ce chiffre à environ 6,4 millions d'enfants non scolarisés à l'échelle nationale. [Source Radio Okapi]

Afrique Australe: Luanda accueille une réunion sur l'harmonisation législative de la SADC

L'Assemblée nationale accueille, jusqu'à mardi, la réunion de la Commission parlementaire régionale de supervision des lois modèles (CPRFLM), chargée de contrôler l'adéquation du cadre juridique et législatif aux lois modèles de la SADC relatives au VIH/sida, au mariage précoce des mineurs et aux violences sexistes.

Lors de l'ouverture de la réunion, la députée Luísa Damião a souligné que la tenue de cette réunion en Angola s'inscrit dans la continuité d'un effort régional initié en octobre 2025 au Royaume du Lesotho, visant à renforcer l'intégration régionale par des réformes législatives inclusives.

Selon Luísa Damiã, également présidente de la Commission permanente du développement humain et social et des programmes spéciaux du Forum politique de la SADC, cette réunion offre aux États membres l'occasion de partager leurs expériences, leurs bonnes pratiques et les difficultés rencontrées dans le processus d'harmonisation législative. [Source Angop]

Afrique 2026 - Rabat, laboratoire des nouvelles équations stratégiques du continent

Dix mois après son lancement, l'Africa Peace and Security Annual Conference (Apsaco) s'impose comme l'un des principaux espaces de réflexion sur la paix, la sécurité et les mutations géopolitiques du continent.

Il convient de saluer le travail remarquable accompli par le think tank marocain Policy Center for the New South (PCNS), adossé au groupe OCP, qui organise à Rabat la 10e édition de l'Apsaco, tout en dévoilant son rapport annuel consacré à la géopolitique africaine en 2026.

Au-delà de la dimension académique de l'événement, cette double initiative témoigne d'une ambition plus large : faire du Maroc un centre africain de production intellectuelle et stratégique capable d'alimenter les débats sur l'avenir du continent. [Source Les Dépêches de Brazzaville]

Ouganda : Erias Lukwago arrêté après une plainte contre le fils de Museveni

Un homme politique de l'opposition ougandaise et avocat a été placé en détention par les autorités, a déclaré lundi sa famille, alors qu'il s'apprêtait à déposer une plainte contre le fils du président et chef de l'armée.

Le maire de Kampala, Erias Lukwago, représente l'un des principaux détracteurs du président Yoweri Museveni, Kizza Besigye, qui est en détention et attend son procès depuis son enlèvement au Kenya en 2024.

Selon le parti Front populaire pour la liberté (PFF), M. Lukwago s'apprêtait à signifier des documents juridiques citant à comparaître le fils de M. Museveni et chef de l'armée, Muhoozi Kainerugaba, au sujet de l'enlèvement de M. Besigye. [Source Africanews]

Gabon : Oligui Nguema dévoile ses priorités et annonce de nouvelles mesures sociales devant le Parlement

Le président gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema s'est adressé lundi 15 juin au Parlement réuni en Congrès au Palais Léon Mba, à Libreville. Une première depuis l'entrée en vigueur de la Constitution de la Ve République.

Devant les parlementaires, les membres du gouvernement et le corps diplomatique, le chef de l'État a dressé un bilan de son action depuis la Transition tout en détaillant les grandes orientations de son septennat.

Dans son discours, il a réaffirmé son ambition de construire un Gabon « prospère, souverain, stable et respecté », tout en mettant l'accent sur les attentes sociales des populations. [Source Africa Radio]

Mort d'Abdullah Ibrahim, grand pianiste de jazz sud-africain exilé durant l'apartheid

Originaire du Cap, ce protégé de Duke Ellington avait fui l'Afrique du Sud en 1962, année où Nelson Mandela avait été arrêté puis condamné à la prison à vie. Avant d'y revenir à la libération de celui qui deviendra le premier président noir du pays.

Le pianiste et compositeur de jazz sud-africain Abdullah Ibrahim, à la renommée mondiale, est mort, lundi 15 juin, à l'âge de 91 ans en Allemagne, a annoncé sa famille. En mars, il s'était produit une dernière fois en Afrique du Sud, lors du festival international de jazz du Cap, sa ville de naissance. Il laisse derrière lui une musique singulière au parfum d'exil du temps de l'apartheid. [Source Le Monde Afrique]

Niger: Tiani Abdourahamane dissout une dizaine d'agences

Dans une dynamique de rationalisation des dépenses publiques et de restructuration de l'appareil étatique, les autorités nigériennes viennent de poser un acte fort.

Par le décret n° 2026-310/PRN/PM du 08 juin 2026, le pouvoir exécutif a acté la suppression de neuf services publics d'envergure, jusqu'ici rattachés ou placés sous la tutelle directe de la Présidence de la République, du Cabinet du Premier Ministre et du Secrétariat Général du gouvernement.

Ce texte officiel détermine également les modalités précises de la dévolution de leurs missions et de la gestion de leurs ressources économiques et humaines. [Source Beninwebtv]