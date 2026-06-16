Sénégal: Saint-Louis/Pikine - 4 morts et quatre blessés dans l'effondrement d'un immeuble

15 Juin 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Jeanne Sagna

Un drame d'une rare violence s'est produit dans la nuit du dimanche 14 au lundi 15 juin 2026 dans le quartier Pikine de Saint-Louis. Un immeuble R+2 à usage d'habitation s'est subitement effondré aux environs de minuit, faisant quatre morts et deux blessés graves et deux autres blessés légers, selon les dernières informations recueillies.

Alertés, les éléments du commissariat d'arrondissement de Pikine ont immédiatement sécurisé les lieux pendant que les sapeurs-pompiers engageaient les opérations de secours. Le préfet du département de Saint-Louis, accompagné d'autres autorités administratives, s'est rendu sur place pour constater l'ampleur du sinistre.

Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Saint-Louis a, pour sa part, ordonné l'ouverture d'une enquête afin de faire la lumière sur les circonstances de cette catastrophe. Parmi les victimes figurent une élève de 16 ans et fille du propriétaire de l'immeuble, son frère âgé de 13 ans, ainsi qu'une autre personne âgée de 23 ans.

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Une quatrième victime a été extraite des décombres au cours des opérations de secours, portant le bilan définitif à quatre décès. Selon les informations recueillies, le propriétaire de l'immeuble et son épouse ont survécu à l'effondrement mais ont perdu leurs deux enfants dans la tragédie. Les victimes ont été évacuées vers l'hôpital régional de Saint-Louis où elles sont prises en charge. Ce drame a provoqué une vive émotion dans le quartier Pikine et dans toute la ville de Saint-Louis. Les investigations se poursuivent pour déterminer les causes exactes de l'effondrement.

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