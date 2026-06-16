Sénégal: Tivaouane - Le ministre Cheikh Tidiane Dièye satisfait des travaux d'assainissement des eaux pluviales exécutés à 60 %

Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, a effectué, ce lundi 15 juin 2026, une visite sur le chantier des travaux d'assainissement des eaux pluviales de Tivaouane.

Accompagné de ses équipes, du comité local de suivi piloté par le préfet, du maire de la commune, des représentants du khalife ainsi que des responsables de l'entreprise, le ministre s'est dit satisfait de voir les travaux exécutés à hauteur de 60 %. La qualité technique des travaux et le respect des délais figurent également parmi les motifs de satisfaction de Cheikh Tidiane Dièye, qui a estimé que de tels travaux, extrêmement structurants, constituent une première pour la cité religieuse de Tivaouane et que d'autres suivront.

Selon lui, c'est finalement un canal de 22 kilomètres qui est en train d'être réalisé, au lieu des 15 kilomètres prévus initialement, afin de répondre aux besoins exprimés par les populations et les autorités religieuses de Tivaouane. Au total, sur les deux lots, comprenant notamment les émissaires, les collecteurs et le canal principal, il ne reste plus que 40 % des travaux à exécuter, s'est réjoui le ministre. « Cela est très important au regard des délais fixés à l'entreprise et de l'imminence de l'hivernage », a-t-il soutenu.

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À l'en croire, si le rythme actuel est maintenu, les ouvrages devraient être achevés d'ici à la fin du mois de juillet, ce qui permettrait leur mise en service et l'observation des premiers résultats sur le terrain. Toutes ces avancées ont poussé Cheikh Tidiane Dièye à féliciter et à encourager l'entreprise à poursuivre cette dynamique. « Les équipes de l'ONAS, le maire, le préfet, chargé de coordonner le comité de suivi, ainsi que les représentants du khalife se sont tous engagés pour obtenir de tels résultats », a reconnu le ministre.

Cheikh Tidiane Dièye a par ailleurs précisé qu'il compte impliquer le ministère de l'Agriculture dans ce projet pour l'aménagement des vallées mortes, afin de recueillir les eaux de pluie, de les stocker et de les réutiliser pour l'irrigation des champs des communautés environnantes. Il s'agira notamment de surcreuser et de réaménager des bassins de rétention, ainsi que de procéder au dragage du lit du cours d'eau naturel afin de réaliser les travaux d'imperméabilisation nécessaires au stockage de l'eau. Ces aménagements sont prévus dans les prochains budgets du ministère, dès l'année prochaine, a annoncé Cheikh Tidiane Dièye.