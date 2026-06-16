Afrique: Les Requins bleus rêvent d'un exploit face à la Roja

Le Cap-Vert s'apprête à vivre une journée historique. Les Requins Bleus disputeront cet après-midi le tout premier match de Coupe du monde de leur histoire. Pour cette grande première, ils affronteront les champions d'Europe en titre, l'Espagne, à 16 h GMT au Mercedes-Benz Stadium.

Le 13 octobre 2025, le Cap-Vert avait surpris le monde entier en décrochant sa première participation à une Coupe du monde après une victoire contre l'Eswatini (3-0). Une qualification loin d'être volée, car les Cap-Verdiens avaient survolé leur groupe devant le Cameroun avec 23 points. Énorme ! Les Requins bleus sont ensuite logés dans le groupe H, en compagnie de l'Espagne, de l'Uruguay et de l'Arabie saoudite. Pour son premier match au Mondial, ils affronteront les champions d'Europe en titre : l'Espagne.

Ce sera ce lundi 15 juin, à 16 heures Gmt, au Mercedes-Benz Stadium. Les pronostics sont favorables à la Roja. Luis de la Fuente a en sa possession l'une des plus belles générations de l'histoire de l'Espagne portée par des joueurs tels que le prodige du Fc Barcelone, Lamine Yamal, son coéquipier en club Pedri, ou encore le Ballon d'or 2024, Rodri. Mais cela suffit-il pour enterrer le Cap-Vert ? Les Requins bleus ont énormément progressé ces dernières années. Un travail colossal a été mené et les fruits sont en train d'être récoltés.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La sélection, menée par Pedro Leitão Brito, avait réalisé un parcours mémorable lors de la Can 2023 organisée en Côte d'Ivoire allant jusqu'en quart de finale, éliminée par l'Afrique du Sud (2-1 après prolongations). C'était historique pour ce pays qui disputait son deuxième quart de finale, le premier depuis que la Can est passée à 24 sélections. Le Cap-Vert a connu une petite pause ne parvenant pas à se qualifier pour l'édition suivante. Mais, à côté de cela, il se battait pour une place historique pour la Coupe du monde 2026.

Pour ce grand rendez-vous, les Requins bleus sont prêts. Même s'ils n'ont pas les faveurs des pronostiqueurs, l'exploit est bel et bien possible, car le Mondial nous réserve à chaque fois des surprises.