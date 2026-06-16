Algérie: Le pays salue l'accord-cadre conclu entre les Etats-Unis et l'Iran pour mettre fin aux opérations militaires dans la région du Golfe et du Moyen-Orient

15 Juin 2026
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — L'Algérie a salué l'accord-cadre conclu entre les Etats-Unis d'Amérique et la République islamique d'Iran pour la cessation des opérations militaires dans la région du Golfe et du Moyen-Orient, indique lundi un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

"L'Algérie salue l'accord-cadre conclu entre les Etats-Unis d'Amérique et la République islamique d'Iran portant sur la cessation des opérations militaires dans la région du Golfe et du Moyen-Orient", précise la même source.

A cette occasion, l'Algérie exprime sa "haute considération" des efforts de médiation internationale, notamment celle du Pakistan et du Qatar, et souligne l'importance du respect, par l'ensemble des parties, de ce qui a été convenu, lit-on dans le communiqué.

Elle fait également part de son souhait de voir "cet accord constituer une base pour renforcer la confiance mutuelle entre les parties concernées et favoriser l'instauration d'un climat propice pour trouver des solutions définitives à l'ensemble des questions en suspens, de manière à garantir une sécurité durable et pérenne dans la région", conclut le communiqué.

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