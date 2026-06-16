Congo-Kinshasa: Analyse du sit-in de l'opposition dispersé par les forces de l'ordre aux abords du parlement vendredi

Les forces de l'ordre ont dispersé vendredi le sit-in prévu à Kinshasa par l'opposition politique aux abords du parlement. L'opposition qui a dénoncé ce jour, deux morts et plusieurs blessés parmi lesquels Martin Fayulu, Delly Sesanga et Jean-Marc Kabund a aussi parlé d'usage d'armes à feu et un usage disproportionné de la force.

De nombreuses organisations des droits de l'Homme ont condamné cette situation réclamant la justice et des enquêtes indépendantes pour établir les sanctions et les responsabilités.

Réagissant un jour après les incidents de vendredi, le gouvernement reconnait des blesses lors de ces manifestations. Mais aussi, des dégâts matériels significatifs parmi lesquels plusieurs véhicules incendiés ainsi que la destruction des biens, aussi bien publics que privés.

Tout en réaffirmant son attachement aux libertés publiques garanties par la Constitution, notamment la liberté d'expression, de réunion et de manifestation pacifique, l'Exécutif rappelle que l'exercice de ces droits doit se faire dans le respect des lois de la République, de l'ordre public ainsi que de la sécurité des personnes et de leurs biens.

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Le Gouvernement annonce par ailleurs avoir instruit les services compétents de mener les vérifications nécessaires afin de faire toute la lumière sur les incidents enregistrés.