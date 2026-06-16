Tunisie: Mondial-2026 - La FTF met fin à sa collaboration avec Sabri Lamouchi et nomme Hervé Renard (Porte-parole)

TUNIS — La Fédération Tunisienne de Football a décidé de mettre fin à l'amiable à sa collaboration avec le sélectionneur national Sabri Lamouchi à l'amiable, et de nommer le Français Hervé Renard à la tête de la sélection tunisienne pour la suite de son parcours au Mondial-2026, a annoncé mardi à l'agence TAP le porte-parole officiel de la fédération, Moez Mestiri.

Il a également été décidé de mettre fin aux fonctions de tous les membres du staff technique accompagnant Sabri Lamouchi, notamment l'entraîneur adjoint, l'entraîneur des gardiens, le préparateur physique et l'analyste vidéo, tout en maintenant Wahbi Khazri au sein de l'encadrement technique, a ajouté la même source.

Hervé Renard prendra officiellement ses fonctions dès mardi. Il sera entouré d'un entraîneur des gardiens et d'un analyste de la performance qu'il choisira lui-même. La nouvelle composition du staff technique comprendra également Mondher Kebaier en tant que directeur technique national, un entraîneur adjoint tunisien et, éventuellement, un autre adjoint français. Anas Gazouz intégrera également le staff en qualité de préparateur physique.

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Selon Mestiri, l'accord conclu avec Renard porte dans un premier temps sur la fin du parcours tunisien au Mondial 2026, dans les mêmes conditions financières que celles prévues pour Lamouchi. Une évaluation sera menée à l'issue de la compétition afin de déterminer les perspectives d'une éventuelle prolongation de la collaboration.

La décision de mettre fin au contrat de Lamouchi est intervenue après la lourde défaite de la Tunisie face à la Suède le score de 1-5, lundi à Monterrey, lors de son entrée en lice au Mondial coorganisé par les Etats-Unis, le Canada et le Mexique. Cette défaite faisait suite à un autre revers sévère en match amical contre la Belgique (0-5) à Bruxelles.

Nommé à la tête de la sélection tunisienne le 20 janvier dernier, Sabri Lamouchi quitte ses fonctions avec un bilan mitigé : une seule victoire, obtenue en amical face à Haïti (1-0), un match nul contre le Canada à Toronto (0-0) et trois défaites, respectivement face à l'Autriche (0-1), à la Belgique (0-5) et à la Suède (1-5).

Technicien expérimenté et reconnu sur la scène internationale, Hervé Renard s'est illustré en remportant la CAN-2012 avec la Zambie puis la CAN 2015 avec la Côte d'Ivoire. Il a également dirigé les sélections du Maroc et de l'Arabie saoudite, avant de prendre en charge l'Equipe de France féminine de football, qu'il a menée jusqu'en finale de la Ligue des Nations féminine de l'UEFA 2024.

Au niveau des clubs, Renard a entraîné plusieurs équipes, dont le LOSC Lille, FC Sochaux, l'AS Cherbourg et l'USM Alger.

La Tunisie disputera son deuxième match du premier tour (Groupe F) face au Japon le 21 juin à 05h00, avant de conclure la phase de groupes contre les Pays-Bas le 26 juin à minuit.