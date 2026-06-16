Sénégal: Le PACASEN a aidé la commune de Saly à se doter d'infrastructures variées (Coordonnateur ADM)

Le Programme d'appui aux communes et agglomérations du Sénégal (PACASEN) a injecté près de 400 millions de francs CFA pour réaliser plusieurs infrastructures sociales de base dans la commune de Saly (ouest), a-t-on appris du coordonnateur de l'Agence de développement municipal (ADM).

"Nous avons une satisfaction totale, au regard des réalisations effectuées dans la commune de Saly", a dit Mansour Bocoum, à l'issue d'une visite de terrain qui s'inscrivait dans le cadre des préparatifs d'un atelier régional de capitalisation prévu le 18 juin à Thiès.

Il a précisé que le PACASEN a injecté plus de 17 milliards de FCFA dans la région de Thiès, dont 6,9 milliards dans le département de Mbour et près de 400 millions dans la commune de Saly.

"Ces financements ont notamment permis la réalisation d'infrastructures sanitaires et scolaires ainsi que l'amélioration du cadre de vie des populations", s'est félicité Mansour Bocoum.

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Selon le maire de Saly, Ousmane Guèye, grâce à ce programme, la commune a pu équiper des écoles, construire et réhabiliter des salles de classe, réaliser un poste de santé doté d'une maternité et construire le logement du commandant du corps urbain.

L'édile a salué l'approche du PACASEN fondée sur l'appui budgétaire direct aux collectivités territoriales, qui leur permet de définir elles-mêmes leurs priorités d'investissement.

Tout en se félicitant des résultats obtenus, le maire a aussi plaidé pour un renforcement des financements, afin de permettre à la commune de faire face à ses besoins en matière d'assainissement.

Mansour Bocoum a estimé, pour sa part, que les réalisations observées à Saly illustrent la pertinence du programme et constituent un argument en faveur de sa poursuite au bénéfice des collectivités territoriales.