Tunisie: Le Tabarka Jazz Festival dévoile sa programmation « Street Jazz »

La 20e édition du Festival international de jazz de Tabarka « Tabarka Jazz Festival » complète l'annonce de son grand retour avec le programme détaillé de sa section « Street Jazz », qui investira gratuitement les espaces publics de la ville parallèlement aux grands concerts du 2 au 9 juillet 2026.

Cette programmation de rue propose un dialogue continu entre des propositions internationales et un panorama complet de la création jazzistique tunisienne contemporaine.L'ouverture de ce volet urbain, prévue le jeudi 2 juillet, sera assurée par le musicien algérien Djamel Laroussi, qui mêle improvisations à la guitare et structures rythmiques traditionnelles du Maghreb. Le vendredi 3 juillet, le quartet portugais Mão Cabeça présentera son univers de jazz alternatif porté par des textes en langue portugaise.

Le volet international s'achèvera le samedi 4 juillet avec le duo serbe Innēr Sense, venu de Belgrade avec une proposition axée sur le jazz électronique et les textures mélodiques contemporaines.

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Le reste de la semaine mettra exclusivement en valeur des productions tunisiennes, à commencer par le projet orchestré le dimanche 5 juillet par le compositeur Mohamed Ali Kammoun sous l'intitulé « JAZZNA », axé sur le croisement entre arrangements modernes et patrimoines régionaux. Le lundi 6 juillet, le guitariste et pionnier Fawzi Chekili proposera sa création « Taqasim Revival », explorant l'adaptation des modes orientaux aux harmonies du jazz.

Le pianiste Omar El Ouaer se produira le mardi 7 juillet à la tête de la formation à la tête de sa formation de jazz moderne Octun Quartet , suivi le mercredi 8 juillet par le saxophoniste Ahmed Ajabi et son ensemble « Jazztet ». La clôture de cette édition de rue sera confiée le jeudi 9 juillet au bassiste Aziz Zouaoui avec son projet instrumental Siroko, axé sur le jazz-fusion.

Ces huit rendez-vous de rue s'ajoutent à l'affiche officielle du Théâtre de la Mer, déjà annoncée, qui réunit sept grandes soirées payantes. Pour rappel, ce programme principal verra se succéder sur scène le pianiste cubain Alfredo Rodríguez, l'Américaine Liz McComb, ainsi que le projet Osool associant le Tunisien Yacine Boulares et l'Algérien Soufiane Saidi. Le pianiste libanais Tarek Yamani, l'Américaine Dee Dee Bridgewater avec sa création « We Exist », la formation britannique Kokoroko, ainsi que les Américaines Veronica Swift et Akua Naru complètent cette programmation internationale.

Placée sous l'égide du ministère des Affaires culturelles, cette manifestation est organisée en partenariat avec la Direction de la musique et de la danse, ainsi que le Théâtre de l'Opéra de Tunis. Cet événement marque le grand retour de ce festival mythique, créé en 1973, sur la scène culturelle tunisienne et qu'abrite la ville de Tabarka, cité côtière du gouvernorat de Jendouba. Après six années d'absence, le festival fait son retour avec une vision artistique qui conjugue sa dimension historique et des scènes urbaines gratuites, transformant les places et les rues de la ville en scènes vivantes.