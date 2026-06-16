Afrique: Mondial 2026 - Sabri Lamouchi maintenu à la tête des Aigles de Carthage

15 Juin 2026
La Presse (Tunis)

Sabri Lamouchi restera finalement à la tête de la sélection tunisienne pour la suite de la Coupe du monde 2026, malgré la lourde défaite concédée face à la Suède (5-1) lors de l'entrée en lice des Aigles de Carthage dans le groupe F.

Selon des informations rapportées par plusieurs sources médiatiques, cette décision intervient à la suite d'un épisode de forte tension au sein du groupe, marqué par des discussions internes et des divergences au sein des instances dirigeantes sur la conduite à adopter après ce revers. D'après les mêmes sources, une partie du bureau fédéral de la Fédération tunisienne de football (FTF) avait initialement envisagé de mettre fin aux fonctions du sélectionneur, dans la foulée de cette défaite jugée lourde et préoccupante pour les chances de qualification.

Un changement technique avait même été évoqué, avec la possibilité de confier la sélection à Mondher Kebaier, déjà présent au sein de la délégation. Parallèlement, d'autres pistes avaient été explorées en urgence, sans toutefois aboutir à une solution concrète.

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Mais la situation a finalement basculé après les échanges entre les joueurs et le staff. Les internationaux tunisiens auraient exprimé leur volonté de poursuivre avec Lamouchi, estimant que la défaite relevait d'une responsabilité collective et ne devait pas conduire à un changement immédiat sur le banc. La Tunisie devra rapidement se remobiliser avant son deuxième match de groupe face au Japon, prévu dimanche à 05h00, dans une rencontre déjà cruciale pour relancer ses chances de qualification après ce départ difficile.

Il est à noter que jusqu'à l'écriture de ces lignes , la Fédération tunisienne de football n'a pas publié de communiqué officiel confirmant de manière définitive l'identité de l'entraîneur qui dirigera la sélection lors des deux matchs restants de la phase de groupes, alors que les consultations se poursuivent au sein des instances de la Fédération afin de trancher ce dossier dans les plus brefs délais.

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