Tunisie: Renouvellement de la reconnaissance internationale du Conseil national d'accréditation

Le renouvellement de la reconnaissance internationale du Conseil national d'accréditation (TUNAC) consacre à l'échelle mondiale les compétences et l'expertise tunisiennes et confirme la conformité du pays aux normes internationales, a déclaré lundi Afef Chachi Tayari, cheffe de cabinet du ministre de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie.

S'exprimant à l'occasion de la Journée mondiale de l'accréditation, célébrée cette année sous le thème « Innovation, confiance et durabilité : le pouvoir de l'accréditation », elle a souligné que cette reconnaissance renforce la crédibilité du système national de qualité et d'accréditation. Selon un communiqué du ministère de l'Industrie, cette distinction permettra aux entreprises tunisiennes d'améliorer leur compétitivité et de faciliter leur accès aux marchés internationaux.

Mme Tayari a également présenté l'accréditation comme un outil stratégique au service de la souveraineté économique, de la protection des consommateurs, de l'attractivité des investissements et du développement des exportations. Le renouvellement de cette reconnaissance intervient à l'issue d'un processus d'évaluation conduit par les organismes européens d'accréditation. Il confirme le maintien du TUNAC au sein des accords multilatéraux de reconnaissance mutuelle dans plusieurs domaines, notamment les analyses, les essais, l'inspection, la certification des produits et la biologie médicale.

La rencontre a réuni notamment le président de l'Organisation internationale d'accréditation (GLOBAL ACI), Brahim Houla, le directeur général du TUNAC, Yassine Wali, ainsi que des représentants d'organisations internationales et régionales partenaires de la Tunisie dans les domaines de la qualité et de l'accréditation.

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