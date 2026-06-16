Tunisie: Officiel - Le Mufti de la République annonce la date du Nouvel An hégirien au pays

Le Mufti de la République tunisienne, Hichem Ben Mahmoud, a annoncé lundi soir que le mardi 16 juin 2026 correspondra au premier jour de l'an 1448 de l'Hégire, à l'issue de l'observation du croissant lunaire.

Cette annonce officielle met fin à l'attente liée à la détermination du début du Nouvel An hégirien, fixé conformément aux données d'observation astronomique et aux procédures religieuses en vigueur en Tunisie. Le Mufti de la République a précisé que la visibilité du croissant lunaire a permis de confirmer le début du mois de Mouharram, marquant ainsi l'entrée dans une nouvelle année du calendrier hégirien. Le passage à l'an 1448 de l'Hégire sera ainsi célébré à partir de mardi sur l'ensemble du territoire tunisien.