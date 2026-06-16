Tunisie: Pharmacie - Mohamed Zoubeir Guiga élu vice-président de l'ISPHARMA

15 Juin 2026
La Presse (Tunis)

Le Syndicat des Pharmaciens d'Officine de Tunisie (SPOT) a annncé l'élection de son Président, Mohamed Zoubeir Guiga, au poste de Vice-Président de l'Intersyndicale des Pharmaciens d'Officine d'Afrique (ISPHARMA).

Dans un communiqué publié lundi, le Spot a indiqué que Cette élection constitue une reconnaissance du rôle actif de la pharmacie tunisienne au sein des instances professionnelles africaines et de l'engagement du SPOT en faveur de la coopération, de l'intégration et du développement de la pharmacie d'officine sur le continent.

Le SPOT a également indiqué que Cette distinction confirme la place croissante de la Tunisie dans les instances pharmaceutiques africaines et renforce la volonté du SPOT de poursuivre son action pour une pharmacie africaine forte, souveraine, solidaire et moderne et réaffirme le rôle central et irremplaçable du pharmacien dans la sécurisation du circuit du médicament et dans la lutte contre les médicaments falsifiés.

« Cette lutte exige un engagement quotidien, des cadres juridiques et réglementaires adaptés, des mécanismes de contrôle efficaces, des sanctions dissuasives, ainsi qu'une volonté claire de réserver la dispensation du médicament aux structures pharmaceutiques légalement autorisées, comme l'ont fait les pays ayant atteint un haut niveau de sécurité sanitaire » lit-on dans le communiqué.

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Le SPOT rappelle que le médicament n'est pas un produit ordinaire. Sa dispensation doit demeurer sous la responsabilité du pharmacien, professionnel de santé formé, habilité et soumis à des obligations déontologiques strictes, garantissant la protection du patient et la sécurité de la santé publique.

Le Syndicat exprime également son soutien à toute orientation visant à développer la fabrication locale du médicament en Afrique, dans une logique de souveraineté sanitaire, de sécurité d'approvisionnement et d'autonomie pharmaceutique. Il réaffirme son attachement à la coopération Sud-Sud, tout en soulignant l'importance de bénéficier du savoir-faire et des meilleures pratiques des pays les plus avancés. Le SPOT salue enfin la contribution de la délégation tunisienne, ainsi que des experts et représentants tunisiens ayant contribué au rayonnement de l'expertise pharmaceutique tunisienne.

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