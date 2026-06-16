Tunisie: BAC 2026 - L'accompagnement, la voie de la réussite

La responsabilité relative au succès de nos candidats au bac, qu'ils aient réussi la session principale ou qu'ils s'apprêtent à passer la session de contrôle, est à saisir comme une mission sacrée imputée à toutes les parties prenantes dans l'opération éducative.Pour ce faire, un accompagnement intelligent et efficient de nos jeunes élites sur le chemin de l'excellence s'impose.

En parallèle avec la fin des épreuves de la session principale du bac 2026 et en attendant la session de contrôle et la proclamation des résultats définitifs, ont essaimé sur les radios, les réseaux sociaux et aussi les foyers et les cafés certains discours qui, tout en reconnaissait la valeur du baccalauréat et la place centrale qu'il occupe encore dans le système éducatif, lui aussi attendant d'être réformé, professent que l'échec n'est pas la fin du monde. Mais plutôt l'ouverture d'un nouvel horizon au bout duquel se profilent le succès ainsi que l'illustration pour lesquelles les familles consentent, à longueur d'année, des sacrifices énormes.

Certes, ces discours sont réconfortants auprès des candidats au bac ayant échoué lors de leur première expérience et aussi incitant à poursuivre l'aventure jusqu'à ce qu'elle aboutisse même si l'on atteint un âge très avancé. Il reste, cependant, que le bac est encore le sésame qui ouvre la voie à l'excellence et à l'illustration.

Durant la période estivale, les recalés se doivent de bénéficier d'un programme national d'accompagnement psychologique fondé sur les normes internationales en la matière. L'objectif principal étant que la mobilisation citoyenne en vue de l'accomplissement de la réussite soit comprise et exécutée en tant que responsabilité collective, devoir sacré et droit élémentaire.

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Dans la Tunisie d'aujourd'hui, cette mission n'est pas du ressort exclusif du gouvernement. Elle incombe plutôt à l'ensemble de la communauté nationale, notamment les patriotes adhérant librement au projet de promotion et de décollage civilisationnel choisi par les Tunisiens souverainement.

Aussi bien les spécialistes du ministère de l'Education, les éducateurs, les parents que les experts qui pullulent au sein des associations de protection de l'éducation et de responsabilisation des parents ont un rôle fondamental à assumer pour le succès de l'oeuvre de redressement qui a démarré sur des bases solides parce qu'émanant de la volonté du peuple d'assurer sa part de responsabilité et de mériter de la fierté d'inscrire la Tunisie dans le cercle des nations avancées.

A l'évidence, on s'attend à ce que cet exercice soit couronné d'une belle moisson tant à l'occasion de la session de contrôle du bac qu'à celle de la proclamation des résultats de l'opération d'orientation. Et cette dernière opération est primordiale dans les choix de nos futurs étudiants qui frappent aux portes des universités. Et ont le devoir d'opter pour les spécialités garantissant l'accès aux marchés modernes de l'emploi, plus particulièrement l'intelligence artificielle (IA) que l'on doit maîtriser dans le sens des projets et interventions profitables.

En toute fin d'analyse, notre confiance en la capacité de notre jeunesse à prouver qu'elle mérite des sacrifices du peuple ne peut jamais s'estomper ou battre en retraite. Tout simplement parce que nos générations montantes sont désormais vaccinées contre le déchantement et le désespoir propres aux détourneurs d'espérances.