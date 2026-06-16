Tunisie: Béja - Un incendie détruit 3,5 hectares de blé dur à Testour

Un incendie survenu lundi après-midi dans la région de Sidi Aïmer, à Testour (gouvernorat de Béja), a détruit environ 3,5 hectares de blé dur, ainsi qu'un demi-hectare de végétation et de résidus de bois, selon une source de la protection civile citée par l'agence Tunis Afrique Presse.

Le feu s'est déclaré dans une zone agricole à proximité de surfaces cultivées, touchant principalement des champs de céréales en pleine période de récolte.Les unités de la protection civile, appuyées par les agents forestiers, sont parvenues à maîtriser l'incendie et à empêcher sa propagation vers les zones voisines, évitant ainsi des dégâts plus importants.

Aucune information n'a pour l'heure été communiquée sur les causes du sinistre, qui restent indéterminées.Cet incident intervient alors que des campagnes de sensibilisation à la prévention des incendies ont été intensifiées avant le début de la saison de récolte des céréales dans le gouvernorat de Béja, lancée le 7 juin dernier.