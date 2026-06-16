Tunisie: Coupures d'eau massives à Tunis et Ben Arous - Plusieurs quartiers touchés pendant 2 jours

La Société nationale d'exploitation et de distribution des eaux (SONEDE) a annoncé de fortes perturbations et des coupures d'eau potable dans plusieurs zones des gouvernorats de Tunis et Ben Arous, à partir du mardi 16 juin 2026 à 5h du matin, en raison de travaux programmés sur le réseau de distribution.

Selon l'entreprise publique, ces interruptions s'inscrivent dans le cadre de travaux de modernisation et de raccordement de nouvelles conduites d'eau, liés au projet d'aménagement de l'entrée sud de la capitale.Les perturbations devraient toucher plusieurs quartiers du Grand Tunis, avec des coupures pouvant durer 24 à 48 heures selon les zones, et une reprise progressive de l'alimentation en eau attendue entre le 17 et le 18 juin 2026. À Tunis et Ben Arous, plusieurs secteurs seront impactés, notamment : El Mourouj (1 à 6), Nouvelle Médina, Kabaria, Ben Arous centre, Bir Kassâa, Zones industrielles et l'Hôpital des grands brûlés et environs.

La SONEDE appelle les habitants des zones concernées à prendre leurs précautions, notamment en constituant des réserves d'eau suffisantes pour couvrir la période des travaux.Dans son communiqué, la société souligne que ces interventions sont nécessaires pour améliorer la performance et la fiabilité du réseau de distribution d'eau potable dans le Grand Tunis. Elle précise également que les équipes techniques seront mobilisées pour réduire au maximum la durée des perturbations et assurer un retour progressif à la normale dès la fin des travaux.