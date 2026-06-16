Afrique: Sabri Lammouchi pourrait établir un record jamais vu en Coupe du monde

La Fédération tunisienne de football (FTF) devrait se séparer de son sélectionneur national, Sabri Lammouchi, à la suite de la lourde défaite concédée par la Tunisie face à la Suède (1-5), lundi lors de la première journée du groupe F de la Coupe du monde 2026, selon des sources proches du dossier.

Cette décision, si elle est confirmée, pourrait inscrire le technicien dans l'histoire de la compétition pour une raison inédite : il deviendrait le premier entraîneur à être limogé après un seul match disputé en Coupe du monde, d'après plusieurs médias spécialisés, dont The Athletic. Nommé en janvier 2026 en remplacement de Sami Trabelsi, parti à la suite de l'élimination de la Tunisie en huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations, Lammouchi quitterait ainsi ses fonctions après seulement cinq mois à la tête des Aigles de Carthage.

Depuis sa prise de fonctions, les résultats de la sélection tunisienne sont jugés préoccupants. En cinq rencontres, la Tunisie n'a inscrit que deux buts pour onze encaissés, avec notamment deux défaites lourdes contre la Belgique (0-5) et la Suède (1-5). Le bilan de l'équipe sous sa direction est le suivant : une victoire contre Haïti (1-0), un match nul face au Canada (0-0), puis trois défaites contre l'Autriche (0-1), la Belgique (0-5) et la Suède (1-5).

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Dans ce contexte, des sources indiquent que le directeur technique national, Mondher Kebaïer, est pressenti pour assurer l'intérim à la tête de la sélection. Présent avec la délégation tunisienne au Mexique, il pourrait prendre en charge l'équipe pour la suite du tournoi. La Tunisie disputera son deuxième match de la phase de groupes face au Japon, dimanche 21 juin au stade de Monterrey (Mexique), avant de conclure contre les Pays-Bas le 26 juin à Kansas City, aux États-Unis.