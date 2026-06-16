Tunisie: Pluies intenses et orages - Alerte sur les cultures de blé et d'orge

Le chercheur en climatologie Amer Bahba a mis en garde, lundi soir, contre un risque de dégradation de la récolte céréalière et de sa qualité en raison des fortes précipitations et des cellules orageuses intenses qui touchent actuellement les gouvernorats du nord-ouest du pays au cours du mois de juin.

S'exprimant sur Diwan FM, le spécialiste a indiqué que les quantités de pluie enregistrées sont particulièrement élevées, atteignant 91 millimètres dans la région du Krib, dans le gouvernorat de Siliana, et 50 millimètres dans le gouvernorat du Kef. Selon lui, ces volumes importants pourraient engendrer des pertes agricoles et favoriser l'apparition de maladies susceptibles d'altérer la qualité du blé et de l'orge.

L'expert a précisé que ces cellules orageuses se sont formées sur les reliefs de l'ouest avant de toucher successivement Jendouba, le Kef, Siliana et Béja. Il a ajouté qu'elles devraient progresser vers les gouvernorats de l'est dans les prochaines heures.

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Il a également rappelé que le ministère de l'Agriculture avait, dans de précédents communiqués, appelé les agriculteurs à prendre les précautions nécessaires, notamment en protégeant et en couvrant les cultures afin de limiter les dégâts matériels.Par ailleurs, Amer Bahba a écarté toute extension de ces perturbations vers les régions du sud. Il a en revanche signalé une hausse notable des températures ressenties dans plusieurs zones côtières, notamment dans le gouvernorat de Monastir, où elles ont atteint 41 degrés en raison d'un taux d'humidité élevé.