Tunisie: Approche prônée par le Chef de l'état - Consolidation des fondamentaux de l'industrie pharmaceutique au pays

Encore un témoignage positif nous provient, cette fois-ci, de l'IndexBox, concernant les prévisions du marché pharmaceutique tunisien qui sont à la hausse d'ici à 2035, tout en étant boostées par l'expansion de la production locale et le fardeau des maladies chroniques.

En effet, selon le dernier rapport de cette plateforme crédible, basée sur l'intelligence artificielle et qui constitue l'outil d'intelligence de marché le plus puissant et le plus facile à utiliser au monde, assure que ledit marché aborde l'année 2026 avec des fondamentaux de demande plus solides, un comportement d'approvisionnement plus rigoureux et une architecture d'approvisionnement plus diversifiée au niveau régional.

Le même rapport estime, également, que le marché pharmaceutique tunisien occupe une position stratégique, stimulée par une demande intérieure allant crescendo au niveau des soins de santé tout en constituant un pôle d'exportation pour les régions d'Afrique et du Moyen-Orient, ce qui lui permet d'aborder l'année 2026 avec optimisme.

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Ainsi, on se félicite de l'existence d'une structure duale, en l'occurrence, d'un côté, un secteur public dominant, géré par la Pharmacie Centrale qui opte pour un contrôle rigoureux des prix et un approvisionnement basé sur le processus d'appels d'offres et, de l'autre, un segment privé dynamique encouragé par les dépenses directes des patients et l'extension de la couverture d'assurance maladie.

Avant d'entrer dans les détails de ce marché, il est utile de souligner l'approche prônée par le Chef de l'Etat misant sur la souveraineté et l'autosuffisance pharmaceutique en tant que choix stratégique sans oublier la réduction maximale de la dépendance extérieure et le déblocage des fonds qu'il faut afin de simplifier les procédures et soutenir la production locale.

D'ailleurs, des recommandations présidentielles bien précises ont été faites dans l'objectif de restructurer le secteur grâce à des mesures et des orientations qui commencent à porter leurs fruits, à savoir, notamment, la sécurisation des stocks par le biais de la création d'un stock stratégique de médicaments prioritaires en étroite coordination avec le ministère de la Santé et celui des Affaires sociales afin de répondre aux besoins exigés par bon nombre de pathologies dont le diabète, l'hypertension, la thyroïde, etc.

Pour ce, les mêmes recommandations vont dans le sens de la production publique, ce qui nécessite un suivi de la reprise des activités de la Société Tunisienne des Industries Pharmaceutiques (Stip) tout en poursuivant la coopération internationale en la matière pour développer la productions des médicaments biologiques et renforcer la sécurité sanitaire du pays.

D'ailleurs, toutes ces mesures entrent dans le cadre d'une réforme globale du service public de santé avec l'idée centrale consistant à garantir l'équité et l'accessibilité aux soins pour tous les Tunisiens à travers toutes les régions du pays et rayer les pénuries ou les ruptures de médicaments.

C'est dans ce cadre que lors de ses multiples visites inopinées sur le terrain, plus particulièrement à la Pharmacie centrale et à la Stip, le Président Kaïs Saïed a prôné l'intensification de la lutte contre lesdites ruptures en la matière grâce à une réforme en profondeur du système de santé et un assainissement urgent du circuit du médicament.

En définitive, les défis restent colossaux, mais les analystes et les experts tiennent à souligner que la Tunisie dispose de l'infrastructure nécessaire et des compétences scientifiques adéquates ainsi que d'une position géographique idéale pour concrétiser cette ambition présidentielle en vue de devenir un pôle pionnier du médicament au niveau de l'Afrique et de la région du Moyen-Orient.