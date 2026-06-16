Cote d'Ivoire: Examens à grand tirage - L' éducation numérique pour relever les défis

15 Juin 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Fatou Sylla

Le mois de juin étant celui des examens à grand tirage, la Direction des technologies et des systèmes d'information (Dtsi), sous la supervision du ministère de l'Éducation nationale, de l'Alphabétisation et de l'Enseignement technique, a utilisé des Tic innovantes et de pointe pour la vidéosurveillance des examens du Brevet d'études du premier cycle (Bepc) et du Baccalauréat.

Elle a initié une session de révision intensive en ligne, avant le lancement des épreuves écrites du Baccalauréat 2026.

Dénommé "Projet éducation numérique", cette technologie porte sur les défis actuels de l'éducation en Côte d'Ivoire. Il s'agit, entre autres, de la lutte contre la fraude qui nuit à la qualité de l'enseignement, de l'inégalité des chances en matière d'éducation, de la pénurie d'enseignants en mathématiques et en sciences ainsi que du manque d'infrastructures numériques dans les écoles.

Ce projet est réalisé en collaboration avec Huawei, le partenaire technique, avec pour point focal, Antoine He, responsable commercial pour la Côte d'Ivoire.

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