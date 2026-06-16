Togo: Plan de sauvetage

16 Juin 2026
Togonews (Lomé)

Le Togo a perdu plus de 47% de ses écosystèmes de mangrove en cinq ans. Face à cette dégradation alarmante, qui fragilise à la fois la biodiversité côtière et les communautés de pêcheurs, un projet de restauration vient d'être lancé.

Financé à hauteur de 140 000 dollars par le Centre et réseau des technologies climatiques (CTCN), le projet sera déployé sur 15 mois avec l'espoir de restaurer plus de 15 hectares de mangroves grâce à des espèces adaptées aux différents milieux côtiers.

Au-delà de la restauration écologique, le projet introduira des technologies propres pour les acteurs de la pêche et de la transformation du poisson, afin de réduire la pression sur le bois de mangrove, une ressource surexploitée comme combustible.

Des formations seront également dispensées aux pêcheurs artisanaux et organisations communautaires sur la gestion durable des ressources naturelles.

Cette initiative s'inscrit dans les engagements climatiques du Togo, qui fait de la restauration des mangroves un axe prioritaire de sa Contribution déterminée au niveau national (CDN).

Les mangroves jouent un rôle écologique et économique irremplaçable. Elles servent de nurseries pour 75% des poissons tropicaux.

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