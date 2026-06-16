Afrique: Compter les Africains en 2030 - Les experts se concertent à Lomé

Des responsables de l'organisation de recensements, venus de plusieurs pays francophones d'Afrique, se retrouvent cette semaine à Lomé pour harmoniser leurs préparatifs en vue du prochain cycle mondial de recensement général de la population et de l'habitat prévu en 2030.

Organisée par le ministère de la Planification en partenariat avec la Commission des statistiques des Nations Unies, l'UNFPA et la Commission économique pour l'Afrique (CEA), cette rencontre de cinq jours vise à moderniser les opérations et à renforcer les capacités nationales en matière de collecte de données démographiques.

À l'issue des travaux, les pays participants devront disposer de nouveaux outils et d'une vision commune pour aborder le cycle 2030 dans les meilleures conditions.