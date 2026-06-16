Togo: Réduction du train de vie de l'Etat

16 Juin 2026
Togonews (Lomé)

Alors que les cours mondiaux du pétrole s'orientent à la baisse depuis l'annonce du pré-accord entre Washington et Téhéran, une évolution qui pourrait atténuer les pressions sur les prix à la pompe, le Cadre national de concertation pour le changement (CNCC) a présenté lundi plusieurs propositions pour protéger les Togolais les plus vulnérables face à la flambée des prix de l'énergie.

La coalition, qui regroupe partis d'opposition et organisations de la société civile, appelle en premier lieu le gouvernement à réduire son propre train de vie : limitation des déplacements en véhicules de service aux seules missions indispensables, suppression des distributions excessives de bons de carburant et transparence sur la structure des prix pétroliers.

Le CNCC plaide également pour des mesures d'accompagnement ciblées en faveur des ménages modestes, des travailleurs à faibles revenus, des transporteurs et des petites entreprises, ainsi que pour le recours aux réserves stratégiques afin de stabiliser les prix.

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