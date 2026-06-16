Accompagné de la Distinguée Première Dame Denise Nyekeru, le Chef de l'État va prendre part à la rencontre, prévue demain au NRG Stadium, entre les Léopards de la République Démocratique du Congo et le Portugal, dans le cadre de la première journée du groupe K, de la 23e édition de la Coupe du monde de football FIFA 2026.

Par sa présence au stade où une forte mobilisation de la communauté congolaise est annoncée, le Président de la République souhaite valoriser la jeunesse et rassembler le pays autour d'un grand moment d'unité et de cohésion nationales.

La dernière participation des Léopards de la RDC à une phase finale de la Coupe du monde remonte à 1974 en Allemagne.