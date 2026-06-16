Sénégal: BRVM - Début de semaine haussier pour la majorité des activités du marché

15 Juin 2026
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Oumar Nourou

A l'exception de la valeur des transactions et du marché des actions, la majorité des activités du marché de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a entamé la semaine du 15 juin 2026 en hausse.

La valeur des transactions s'est établie ainsi à 1,772 milliard de FCFA contre 1,959 milliard de FCFA la veille. Quant à la capitalisation du marché des actions, elle enregistre une baisse de 985 millions, se situant à 16 818,293 milliards de FCFA contre 16 819,278 milliards de FCFA ce vendredi 12 juin 2026.

Quant à la capitalisation du marché des obligations, elle enregistre une hausse de 1,496 milliard, passant de 13 169,178 milliards FCFA la veille à 13 170,674 milliards de FCFA ce lundi 15 juin 2026.

L'indice BRVM Composite est resté stationnaire à 436,58 points. Quant à l'indice BRVM 30, il enregistre une hausse de 0,19% à 204,07 points contre 203,69 points la veille. De son côté, l'indice BRVM Prestige est aussi en hausse de 0,10% à 171,89 points contre 171,72 points la veille. Pour sa part, l'indice BRVM Principal s'est replié de 0,25% à 309,40 points contre 310,17 points précédemment.

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L'indice BRVM Composite Total Return (Indice de rendement global du marché) a enregistré une légère variation négative de 0,01% à 172,53 points contre 172,54 points la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupée respectivement par les titres AGL Côte d'Ivoire (plus 7,32% 2 125 FCFA), NEI CEDA Côte d'Ivoire (plus 5,44% 2 230 FCFA), Servair Abidjan Côte d'Ivoire (plus 4,48% à 3 500 FCFA), Coris Bank International Burkina Faso (plus 1,31% à 22 085 FCFA) et Onatel Burkina Faso (plus 1,24 % 2 850 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres Unilever Côte d'Ivoire (moins 4,14% à 55 600 FCFA), BOA Burkina Faso (moins 3,31% à 5 400 FCFA), BOA Mali (moins 2,70% à 4 505 FCFA), TotalEnergies Marketing Sénégal (moins 2,19% 3 350 FCFA) et SETAO Côte d'Ivoire (moins 1,41% à 3 500 FCFA).

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