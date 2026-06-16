Maroc: Centre pour autistes à Dakhla - Une infrastructure spécialisée au service de l'inclusion et de l'accompagnement social

Le Centre pour personnes autistes de Dakhla constitue une initiative sociale et humanitaire dédiée à la prise en charge des enfants et des adultes atteints de troubles du spectre de l'autisme. À travers un accompagnement spécialisé, des programmes de rééducation et un soutien psychologique et éducatif, il contribue à améliorer leur qualité de vie et à favoriser leur inclusion sociale.

Ce centre, qui s'inscrit dans le cadre des efforts déployés pour promouvoir les services sociaux, sanitaires et psychologiques dans la région de Dakhla-Oued Eddahab, est devenu un espace offrant un accompagnement spécialisé aux enfants atteints de troubles du spectre autistique, grâce à des programmes éducatifs et de rééducation adaptés à leurs besoins spécifiques.

Dans une déclaration à la MAP, le directeur du Centre pour personnes autistes de Dakhla, Salmi Abdelilah, a mis en avant les différents services proposés par cet établissement relevant de la Direction régionale de l'Entraide nationale de Dakhla-Oued Eddahab.

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Ces services comprennent la rééducation psychomotrice, le soutien pédagogique, le développement des compétences de communication et d'interaction sociale, ainsi que l'accompagnement et l'autonomisation des familles à travers des mécanismes et des sessions de formation leur permettant de mieux prendre en charge leurs enfants et d'acquérir les connaissances scientifiques et pratiques nécessaires.

Il a indiqué que 185 enfants en situation de handicap bénéficient actuellement des programmes du centre, dont la capacité d'accueil atteint 200 enfants

présentant différents types de handicap. Ces bénéficiaires sont encadrés par deux associations : l'Association Al Amal Al Mouchriq (141 bénéficiaires) et l'Association Arraïda pour les activités culturelles et sociales (44 bénéficiaires).

Pour sa part, la présidente de l'Association Al Amal Al Mouchriq pour les enfants en situation de handicap, Aziza Laroussi, a souligné que ce centre constitue un espace oeuvrant à la consolidation des principes d'égalité, d'équité des chances et de justice sociale.

Il offre un système intégré de services éducatifs et de rééducation comprenant l'enseignement spécialisé, le soutien pédagogique, l'accompagnement ainsi que l'appui psychologique aux enfants et à leurs familles, a-t-elle poursuivi.

De plus, il offre des séances de rééducation fonctionnelle, d'orthophonie et de communication, ainsi que des séances de stimulation sensorimotrice, a-t-elle détaillé.

Le centre propose également des séances de rééducation en milieu aquatique, contribuant au développement des capacités motrices et sensorielles des bénéficiaires, à l'amélioration de la coordination motrice et de l'équilibre corporel, renforçant ainsi leur autonomie et leur qualité de vie, a expliqué Mme Laroussi.

Elle a également précisé que l'établissement met en oeuvre des programmes de réinsertion professionnelle et de développement des compétences de vie à travers des ateliers pratiques comprenant l'informatique, la cuisine, le dessin, les travaux manuels et le recyclage, ainsi que des ateliers d'expression artistique, de création et de développement des compétences de vie.

De son côté, la présidente de l'Association Arraïda pour les activités culturelles et sociales, Khadija El Bouihi, a indiqué que ce centre est le fruit de la mobilisation conjointe de plusieurs acteurs, notamment les autorités de la wilaya, les collectivités territoriales, l'Entraide nationale et les composantes de la société civile, soulignant que l'association met en oeuvre des programmes intégrés de rééducation et d'inclusion scolaire et sociale destinés à cette catégorie d'enfants.

Quant à l'orthophoniste et spécialiste de la communication, Nada Tazi, elle a affirmé assurer l'évaluation et le suivi des enfants à travers des programmes individualisés visant à développer les compétences de communication, le langage et les interactions sociales, favorisant ainsi leur autonomie et leur intégration dans leur environnement familial, scolaire et social.

Elle a insisté sur l'importance de l'implication des familles dans le processus thérapeutique, estimant que la réussite de la prise en charge repose sur un partenariat efficace entre les spécialistes et les parents.

Plusieurs parents ont par ailleurs souligné que le centre a permis d'apporter une amélioration tangible dans le parcours d'accompagnement de leurs enfants en matière de développement des compétences de communication et d'apprentissage.

Le Centre pour personnes autistes de Dakhla consolide ainsi sa place parmi les structures spécialisées qui illustrent l'intérêt croissant accordé aux questions de l'inclusion sociale et de l'accompagnement psychologique et éducatif. Il s'agit d'une structure qui favorise la participation active des personnes autistes à la vie sociale et leur pleine intégration en tant qu'acteurs du développement.