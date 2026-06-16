Maroc: Déficit budgétaire - La hausse des recettes fiscales ne suffit pas à inverser la tendance

La dégradation du déficit budgétaire s'est accélérée au terme des cinq premiers mois de l'année 2026, selon les chiffres publiés par la Trésorerie générale du Royaume (TGR).

L'analyse des données, qui se base sur les recettes encaissées et des dépenses émises, montre que «la situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 27,8 MMDH à fin mai 2026 contre un déficit budgétaire de 22,9 MMDH un an auparavant», indique l'institution publique dans son Bulletin mensuel de statistiques des finances publiques de mai 2026. Ce qui représente une aggravation de 4,9 MMDH, soit une progression de +21,4%.

A titre de rappel, à fin avril dernier, le déficit budgétaire s'était établi à 15,5 MMDH contre 11,8 MMDH un an auparavant, traduisant une aggravation de 3,7 MMDH. Ainsi, entre avril et mai 2026, le déficit budgétaire s'est fortement creusé d'environ 12,3 MMDH.

La TGR précise que le déficit observé en mai dernier tient compte « d'un solde positif de 23,2 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de l'Etat gérés de manière autonome (SEGMA) ». Un mois plus tôt (avril 2026), il tenait compte d'un solde positif de 27,9 MMDH dégagé par les CST et les SEGMA.

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Dans les détails, les recettes fiscales ont continué à progresser atteignant 164,8 MMDH contre 150,9 MMDH à fin mai 2025, soit une progression de 9,2% ou +14 MMDH.

En hausse de 6,6% (+11,3 MMDH), les recettes ordinaires se sont établies à 182,7 MMDH contre 171,4 MMDH à fin mai 2025, suite à la progression «des impôts directs de 9,9%, des droits de douane de 6,6%, des impôts indirects de 8,9% et des droits d'enregistrement et de timbre de 8,5%».

En s'établissant à 17,8 MMDH contre 20,5 MMDH un an auparavant, les recettes non fiscales ont, à l'inverse, accusé un recul de 13%. Cette baisse s'explique principalement par « la diminution des versements des comptes spéciaux du Trésor au budget général (9,1 MMDH contre 11,7 MMDH) et des recettes en atténuation des dépenses de la dette (169 MDH contre 1,4 MMDH), conjuguée à la hausse des recettes de monopoles (5,8 MMDH contre 5,6 MMDH) et des fonds de concours (833 MDH contre 296 MDH).

Portées par la hausse des dépenses de fonctionnement (14,1%) et des dépenses d'investissement (9,3%), les dépenses émises au titre du budget général se sont élevées à 257,3 MMDH au terme du mois dernier, soit une augmentation de 10,5% par rapport à leur niveau à fin mai 2025.

Soulignons la baisse de 0,3% des charges de la dette budgétisée pendant cette période due à la diminution de 3,3% (-817 MDH) des remboursements du principal ou amortissements (23,6 MMDH contre 24,4 MMDH), conjuguée à la hausse de 4% (+681 MDH) des intérêts de la dette (17,5 MMDH contre 16,8 MMDH).

Comme le précise la Trésorerie générale dans son bulletin, « le recul des remboursements du principal provient de la baisse des amortissements de la dette intérieure de 7,2 MMDH, conjuguée à la hausse des amortissements de la dette extérieure de 6,4 MMDH ».

S'agissant des engagements de dépenses, y compris celles non soumises au visa préalable d'engagement, il ressort qu'ils ont atteint 428 MMDH. Cela représente un taux global d'engagement de 45% contre 44% à fin mai 2025 et un taux d'émission sur engagements de 79% contre 78% un an auparavant, a-t-on précisé.

Les recettes des comptes spéciaux du Trésor ont atteint 104,6 MMDH. Ce montant englobe les versements effectués à partir du chapitre des charges communes - Investissement - pour 23 MMDH contre 18,7 MMDH à fin mai 2025. Les dépenses émises ont été de 82,4 MMDH. Elles intègrent la part des CST au titre des remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux pour 3,4 MMDH. Le solde de l'ensemble des comptes spéciaux du Trésor s'élève à 22,2 MMDH.

A fin mai 2026, les recettes des services de l'Etat gérés de manière autonome ont été de 1.277 MDH contre 1.393 MDH à fin mai 2025, en baisse de 8,3%. Les dépenses ont été de 367 MDH à fin mai 2026 contre 433 MDH à fin mai 2025, en diminution de 15,2%.