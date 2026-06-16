Afrique: Compétitions africaines de Football - Merci de chercher ailleurs

Après des années à jouer les hôtes providentiels du football africain, le Maroc tourne une page -- non par lassitude, mais parce qu'il s'estime parvenu à un autre stade.

Lorsque Faouzi Lakjaa, président de la FRMF, annonce que le Royaume ne candidatera plus à l'organisation de compétitions africaines, le réflexe est d'y lire un retrait. Erreur de lecture : c'est une évolution stratégique. Rabat signale, sans le dire, qu'à l'avenir le continent devra partager un fardeau qu'il lui déléguait par défaut.

Le pompier qui range sa caserne

CAN féminine, championnats des jeunes, compétitions interclubs, tournois qualificatifs : la liste des urgences continentales éteintes par le Maroc a fini par installer une évidence -- quand personne ne pouvait, le Maroc pouvait. Infrastructures modernes, stabilité, logistique, proximité avec l'Europe : autant d'atouts qui ont fait de lui la Suisse du football africain.

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Mais à force d'être le bon élève, on finit par faire les devoirs des autres. Le Maroc a visiblement décidé qu'il était temps de rendre les copies à leurs propriétaires.

Cap sur 2030

La question n'est plus de savoir si le Royaume sait organiser une grande compétition -- la réponse est connue. Le chantier s'est élargi : infrastructures, transports, hôtellerie, tourisme, formation, numérique. Le Maroc ne joue plus des matches ; il construit un écosystème, et cet écosystème vise désormais la planète entière.

L'horizon : la Coupe du monde 2030, coorganisée avec l'Espagne et le Portugal, mobilisera des ressources considérables. Multiplier les candidatures africaines relèverait dès lors de la dispersion. Le Royaume choisit la concentration des moyens plutôt que la collection de trophées organisationnels.

Du sauveteur au stratège

Derrière la décision, un message aux autres fédérations : le Maroc a montré le chemin, à elles de bâtir leurs propres outils -- une puissance continentale ne peut jouer indéfiniment les doublures de luxe. Cette montée en puissance accompagne celle de Lakjaa lui-même, devenu un acteur majeur des instances internationales, à l'image d'un Royaume qui passe de l'époque où il cherchait à convaincre à celle où il participe aux grandes décisions. Le football y est devenu un outil de puissance douce : certains pays exportent du pétrole, le Maroc exporte du savoir-faire.

Reste un écueil : l'autosatisfaction. Le vrai héritage du Mondial 2030 ne se mesurera pas au nombre de sièges dans les tribunes, mais à la qualité de vie gagnée par les citoyens.

Au fond, le Maroc ne tourne pas le dos à l'Afrique : il quitte le rôle du sauveteur permanent pour celui du stratège. Il y a une élégance certaine à savoir dire non lorsque tout le monde s'est habitué à entendre oui -- et un paradoxe savoureux pour ceux qui, de « l'Est de l'Éden », dénoncent une hégémonie marocaine : ce Royaume choisit de lever le pied alors même qu'il domine le terrain. Le vrai pouvoir, parfois, c'est de choisir ce que l'on ne fera plus.