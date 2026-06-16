Maroc: Port de Casablanca - Les quais approfondis du terminal polyvalent de Marsa Maroc accueillent leur premier navire de grande capacité

Marsa Maroc a annoncé, lundi, que son terminal polyvalent au port de Casablanca a accueilli pour la première fois un navire de grande capacité depuis la récente mise en service de la première phase du projet d'approfondissement de ses quais.

Il s'agit d'un navire vraquier sucrier de 200 mètres, affrété par le Groupe Cosumar, transportant une cargaison de près de 55.000 tonnes de sucre brut, fait savoir Marsa Maroc dans un communiqué.

Rendue possible grâce au nouveau tirant d'eau de 12 mètres dont dispose désormais le terminal, et traitée dans les meilleures conditions opérationnelles, cette escale illustre les premiers bénéfices concrets du projet d'approfondissement du terminal polyvalent du port de Casablanca, souligne la même source.

« Nous assistons à l'ouverture du port de Casablanca à une nouvelle gamme d'escales de navires vraquiers de grande capacité. Avec 230 mètres linéaires de quai désormais réhabilités et approfondis à -12 mètres, le terminal peut accueillir des navires dont la capacité avoisine les 60.000 tonnes », a dit le directeur de la Business Unit Vracs à Marsa Maroc, Khalid Mansour, cité dans le communiqué.

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Et d'ajouter : « Notre objectif est de porter ce linéaire à 530 mètres d'ici 2028, dotant ainsi le terminal d'une capacité totale de plus de 8 millions de tonnes ».

Le partenariat entre Cosumar et Marsa Maroc illustre parfaitement ce que doit être une collaboration « opérateur portuaire-industriel » : un levier au service d'une croissance commune.

« Le partenariat entre le Groupe Cosumar et Marsa Maroc illustre parfaitement ce que doit être une collaboration 'opérateur portuaire-industriel' : un levier au service d'une croissance commune », a déclaré, pour sa part, le directeur Commercial, Marketing et Supply Chain de Cosumar, Anas Jamal Eddine.

Combinés aux actions d'amélioration opérationnelle engagées conjointement, les travaux d'approfondissement des quais permettent au Groupe Cosumar d'affréter des navires de plus grande capacité, générant des optimisations portuaires et logistiques significatives pour sa compétitivité, a-t-il expliqué.