Sénégal: Saint-Louis - L'effondrement d'un immeuble relance le débat sur le non-respect des normes de construction

15 Juin 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Saint-Louis — L'effondrement d'un immeuble de deux étages (R+2) à Pikine, un quartier de la ville de Saint-Louis (nord), met en lumière les manquements persistants aux normes de sécurité dans le secteur de la construction, a alerté le président de l'Association des maçons de Saint-Louis (AMS), Cheikh Tidiane Loum.

"Quand on a appris l'effondrement de l'immeuble, on est venu sur le site pour constater les dégâts. On a constaté qu'à Saint-Louis, certains bâtiments ne respectent pas les normes et règlements de construction", a-t-il réagi, un peu après cet incident survenu dans la nuit de dimanche à lundi et faisant quatre morts.

Également président de la Fédération nationale des maçons du Sénégal, Cheikh Tidiane Loum a indiqué que leur profession dispose pourtant d'une "ressource humaine de qualité, en mesure de réaliser des bâtiments qui respectent les normes de sécurité".

Il a appelé les maîtres d'ouvrage à davantage de rigueur dans le choix de leurs prestataires.

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