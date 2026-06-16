Sénégal: Baccalauréat technique - 264 candidats composent à Diourbel, les filles majoritaires

15 Juin 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Diourbel — Les épreuves du Baccalauréat technique ont débuté ce lundi dans l'unique centre de la région de Diourbel (centre), où les filles représentent la majorité des effectifs avec 169 candidates sur les 264 inscrits, contre 95 garçons.

Le lycée Cheikh Ahmadou Bamba qui abrite le jury 1518 a enregistré cette année une hausse des candidats par rapport à l'année dernière, a relevé son président, au cours de la première journée des épreuves.

Selon Samba Fall, la série Sciences et techniques de l'économie et de la gestion (STEG) compte 194 candidats, tandis que la série Sciences et techniques industrielles pour le développement durable (STIDD) enregistre 38 candidatures. Les séries T1 et T2 se partagent le reste des effectifs.

"L'effectif a beaucoup évolué cette année par rapport à l'année dernière", s'est-il félicité.

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Le président du jury s'est également réjoui de la présence des forces de défense et de sécurité ainsi que d'une délégation de l'Inspection d'académie de Diourbel pour veiller au bon déroulement des examens.

"Globalement, aucun incident n'a été signalé jusque-là dans cet unique centre d'examen de la région", a encore fait valoir M . Fall.

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