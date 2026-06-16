Sénégal: La distribution des intrants agricoles tarde à démarrer à Louga (Responsable)

15 Juin 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Louga — La distribution des intrants agricoles destinés à la campagne 2026-2027 n'a pas encore démarré dans la région de Louga (nord), a indiqué à l'APS Ibrahima Diop, chargé du suivi-évaluation de la Fédération des associations paysannes de Louga (FAPAL).

"Dans nos zones, aucun démarrage n'est constaté et la FAPAL n'a pas encore reçu de quotas", a-t-il précisé dans un entretien avec un journaliste de l'APS, en parlant de la distribution des intrants agricoles.

M. Diop a déclaré que son organisation n'a pas encore reçu d'informations sur le calendrier de la mise en place des intrants agricoles pour la campagne agricole 2026-2027.

Elle ne dispose pas davantage d'informations sur les quotas de semences d'arachide et de niébé qui seront alloués aux différentes localités de la région pour répondre aux besoins des producteurs, a-t-il ajouté.

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Le responsable a, par ailleurs, indiqué que la fédération n'a pas encore été associée cette année au processus de répartition des quotas de semences entre les départements, les communes et les organisations paysannes.

Interrogé sur les conséquences éventuelles des récents changements intervenus au sein du gouvernement et du ministère de l'Agriculture, il s'est voulu rassurant quant au déroulement des préparatifs de la campagne agricole.

"Nous ne pensons pas que ces changements auront un impact sur le calendrier. Le nouveau ministre maîtrise bien le monde rural et les conséquences que peuvent avoir les retards dans la distribution des intrants agricoles sur les exploitations familiales", a-t-il soutenu.

La campagne agricole constitue un enjeu majeur pour les producteurs de la région de Louga, où les organisations paysannes restent dans l'attente d'informations relatives à la mise en place des semences et autres intrants nécessaires au démarrage des activités agricoles.

Lire l'article original sur APS.

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