Sénégal: RSE - GCO revendique la réalisation d'investissements importants à Diogo

Dakar — La société Grande Côte Opérations (GCO), une filiale sénégalaise du groupe français Eramet, spécialisée dans la valorisation de sables minéralisés (ilménite, rutile, zircon, etc.), revendique la réalisation d'investissements importants en matière de responsabilité sociale d'entreprise (RSE), dans la région de Thiès (ouest).

Dans un entretien avec l'APS, son directeur général, Frédéric Zanklan, assure que les riverains de la mine de zircon de Diogo, située dans la région de Thiès, bénéficient d'investissements réalisés dans les secteurs de la santé et de l'éducation par cette entreprise.

GCO aide à renforcer les "capacités économiques" des habitants de ce village où elle exploite du zircon depuis plusieurs années, d'après M. Zanklan.

La responsabilité sociétale d'entreprise est un volet auquel GCO consacre d'importants investissements depuis 2014, a-t-il insisté.

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"Nous avons fait beaucoup d'investissements dans ce domaine", a soutenu le directeur général de Grande Côte Opérations.

Il a cité, parmi les initiatives RSE de l'entreprise, la mise en oeuvre du projet "Beyond".

"Il s'agit de construire des entrepôts frigorifiques et d'offrir des formations aux populations locales. La conservation des produits maraîchers et des produits provenant de la pêche est l'un des principaux défis économique de cette zone", a signalé Frédéric Zanklan.

D'après lui, GCO veut offrir aux riverains de sa mine les infrastructures dont ils ont besoin pour améliorer leurs revenus et réduire les pertes engendrées par le défaut d'équipements de stockage et de conservation.

"Nous ne sommes pas un organisme de formation. Néanmoins, la plupart de nos salariés sont formés aux opérations que nous menons", a-t-il répondu à la question de savoir si l'entreprise aide les jeunes de la zone à se former et à trouver du travail.

Le directeur général de Grande Côte Opérations, Frédéric Zanklan

De nombreux travailleurs de GCO ont acquis des compétences, grâce aux formations dispensées en interne par l'entreprise, a assuré M. Zanklan.

Ils exercent des métiers pour lesquels ils n'avaient au début aucune qualification, selon le directeur général de Grande Côte Opérations.

D'après lui, pour éviter les conflits souvent récurrents entre les compagnies minières et les communautés locales, GCO a instauré un mécanisme de gestion des plaintes destiné à recueillir les réclamations des riverains.

"Nous avons des agents chargés de gérer les plaintes des riverains. Ces plaintes-là, nous avons l'obligation de les traiter [ au profit des] populations", a-t-il dit.

Pour ce faire, GCO a installé un "bureau des communautés" à Lompoul-sur-Mer, d'après Frédéric Zanklan.

Ce "bureau" sert à la fois de cadre de dialogue et de centre d'information, ce qui permet aux riverains de la mine d'accéder à la documentation relative aux activités minières de l'entreprise, a-t-il expliqué.

"Ceux qui veulent voir nos études d'impact environnemental ou avoir certaines informations peuvent aller là-bas", a-t-il dit.

M. Zanklan s'est réjoui de la "solidarité" dont ont fait preuve les collectivités territoriales après l'incendie ayant endommagé une partie des installations de GCO en février dernier.