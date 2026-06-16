Sénégal: Louga - L'ONAS renforce son dispositif anti-inondation avec 4 km de réseau et une station de pompage

L'Office national de l'assainissement du Sénégal (ONAS) a renforcé son dispositif de prévention et de gestion des inondations dans la région de Louga, avec notamment la réalisation de quatre kilomètres de réseau d'assainissement, l'installation d'une station de pompage d'une capacité de 250 mètres cubes par heure et la mise en place de 130 regards, a annoncé, lundi, le chef de son service régional, Serigne Bousso Guédé Cissé.

Concernant le réseau, quatre kilomètres ont été mis en place. "Ces réalisations viendront soulager davantage les populations", a-t-il déclaré à l'issue d'une réunion du comité régional de gestion des inondations consacrée aux préparatifs de l'hivernage.

Selon lui, les nouvelles infrastructures comprennent également un réseau en PVC de diamètre 250 sur quatre kilomètres, une conduite de refoulement de diamètre 315 ainsi que 130 regards destinés à améliorer l'évacuation des eaux pluviales.

M. Cissé a également signalé le renouvellement d'une conduite de refoulement au niveau du quartier Montagne, à proximité de la caserne des sapeurs-pompiers. Cette opération permettra de faire passer le diamètre de l'ouvrage de 250 à 400 millimètres afin d'accroître sa capacité d'évacuation.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il a en outre annoncé la réalisation prochaine de nouveaux points de raccordement dans les secteurs de la Salle couverte et de la route des cimetières.

Revenant sur l'hivernage 2025, le responsable régional de l'ONAS a rappelé que la région avait enregistré une importante quantité de pluies, tout en soulignant l'efficacité du dispositif mis en place grâce à une collaboration étroite entre les différents services techniques.

"Globalement, le bilan a été satisfaisant malgré les contraintes et les moyens limités dont nous disposions", a-t-elle indiqué.

Se disant confiant quant à la prochaine saison des pluies, il a estimé que les investissements réalisés et le renforcement des capacités opérationnelles devraient permettre une meilleure prise en charge des eaux pluviales.

Le chef du service régional de l'ONAS a par ailleurs appelé les collectivités territoriales, les services techniques et les populations à renforcer la synergie des moyens et des interventions afin d'optimiser la lutte contre les inondations.

Il a également invité les populations à faire preuve de patience lors des fortes pluies, rappelant que l'évacuation des eaux nécessite un temps de rétention pouvant varier entre une et trois heures avant leur infiltration ou leur acheminement vers les ouvrages d'assainissement.