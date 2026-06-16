Sénégal: Digitalisation des paiements - Le ministère de la Santé et Orange Finance Mobile Sénégal scellent un partenariat

Dakar — Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique (MSHP) et Orange Finance Mobile Sénégal (OFMS) ont procédé, lundi, à Dakar, à la signature symbolique d'une convention-cadre visant à renforcer la digitalisation des paiements dans les structures publiques de santé et à rendre les services plus accessibles aux populations et plus efficaces.

"Les solutions numériques peuvent contribuer à rendre les services de santé plus accessibles, plus efficaces et plus proches des populations", a déclaré le directeur général d'Orange Finance Mobile Sénégal, Youssoupha Sall, rappelant que la société de télécommunications est déjà présente dans plus de 600 pharmacies et plus de 200 structures sanitaires publiques et privées à travers le pays.

Cette convention s'inscrit dans la continuité de la stratégie de modernisation du système sanitaire engagée par le ministère de la Santé.

Elle ambitionne d'élargir l'offre de paiement électronique dans les établissements publics de santé afin d'améliorer la gestion financière du secteur, tout en facilitant l'accès des usagers aux services de santé.

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Selon M. Sall, ce partenariat traduit une "volonté commune" de mettre l'innovation technologique et les services financiers digitaux "au service du bien-être des populations sénégalaises".

Selon lui, ce partenariat avec le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique permettra de mettre à profit "l'expertise" et le "vaste réseau" de l'opérateur mobile, afin de faciliter les paiements digitaux et de renforcer l'inclusion financière, notamment dans les zones les plus éloignées.

Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Ibrahima Sy, a rappelé, pour sa part, que cette initiative s'inscrit dans la vision de transformation du Sénégal à l'horizon 2050, qui promeut des services publics "modernes, efficaces et accessibles".

"Notre mission est claire : permettre à chaque citoyen d'accéder plus facilement aux services de santé tout en renforçant durablement la confiance dans notre système sanitaire", a-t-il affirmé.

Le ministre a expliqué que trois priorités guideront la mise en oeuvre de cette convention : la simplification du parcours de l'usager, le renforcement de la transparence dans la gestion des ressources financières et la modernisation des pratiques à travers l'intégration des outils numériques dans les structures de santé.

Il a ajouté que la digitalisation des transactions dans les établissements de santé permettra "d'améliorer la traçabilité des flux financiers, de sécuriser les recettes des établissements de santé et de renforcer la gouvernance du secteur".

M. Sy a également souligné que ce partenariat ouvre de nouvelles perspectives en matière de mobilisation de ressources innovantes pour soutenir les priorités nationales de santé, notamment en faveur des populations vulnérables.

Il a par ailleurs insisté sur la nécessité d'une collaboration étroite entre les secteurs public et privé pour relever les défis sanitaires du pays, tout en précisant que le déploiement des solutions de paiement numérique se fera en concertation avec le ministère de l'Économie, des Finances et du Plan, afin de garantir la conformité et la cohérence des dispositifs mis en place.

Le ministre a saisi cette tribune pour saluer "l'engagement" d'Orange et de sa fondation dans le renforcement du système de santé sénégalais, particulièrement dans les domaines de la prévention, de la promotion de la santé et de la digitalisation des services sanitaires.