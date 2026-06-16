Cote d'Ivoire: Bouaké - Un présumé tueur en série arrêté avec le corps d'un enfant, 03 autres victimes exhumées

La ville de Bouaké est sous le choc après la révélation d'une affaire criminelle d'une rare gravité. Dans un communiqué rendu public le 15 juin 2026, le Procureur de la République près le Tribunal de première instance de Bouaké, Coulibaly Bamadou, a annoncé l'arrestation d'un homme suspecté d'être impliqué dans plusieurs meurtres d'enfants à caractère rituel.

Selon les informations communiquées par le parquet, les faits remontent au dimanche 14 juin 2026. Les éléments de la Brigade anticriminalité de la Préfecture de police de Bouaké ont procédé à l'interpellation de Hili Napemala Samuel, âgé de 36 ans et se présentant comme maçon. L'arrestation a eu lieu au quartier Konankankro, situé dans la zone aéroportuaire de Bouaké.

Au moment de son interpellation, le suspect transportait un sac de jute contenant le corps sans vie d'un enfant d'environ cinq ans. Cette découverte macabre a immédiatement conduit à l'ouverture d'une enquête judiciaire afin de déterminer les circonstances exactes du drame.

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Au cours de son audition par les enquêteurs, le mis en cause aurait reconnu être l'auteur de l'enlèvement et du meurtre de l'enfant retrouvé dans le sac. Il aurait déclaré avoir commis cet acte dans le cadre de pratiques rituelles destinées, selon ses propres propos, à satisfaire des fétiches qu'il entretenait régulièrement.

Les révélations du suspect ne se sont pas arrêtées là. Il aurait également indiqué aux enquêteurs l'emplacement de trois tombes dissimulées dans des broussailles du même quartier. Selon ses déclarations, ces sépultures clandestines contiendraient les corps de trois précédentes victimes.

Face à la gravité des faits allégués, le Procureur de la République a ordonné des fouilles immédiates. Celles-ci ont été réalisées le lundi 15 juin 2026 en présence des autorités judiciaires. Les recherches ont effectivement permis la découverte et l'exhumation de trois corps sommairement enterrés, mais encore identifiables, confirmant ainsi les premières indications fournies par le suspect.

Le parquet précise que les investigations se poursuivent afin d'établir formellement l'identité des victimes et de retrouver leurs parents ou proches. Les auditions et les expertises nécessaires sont en cours pour faire toute la lumière sur cette affaire qui suscite une vive émotion au sein de la population.

À l'issue de l'enquête, Hili Napemala Samuel sera déféré devant le parquet de Bouaké pour répondre des faits qui lui sont reprochés. Les autorités judiciaires assurent suivre ce dossier avec la plus grande rigueur afin que toute la vérité soit établie et que justice soit rendue aux victimes et à leurs familles.