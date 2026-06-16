Cote d'Ivoire: Au pays - Iran - Vagondo Diomandé et l'ambassadeur iranien renforcent les axes de coopération

La coopération entre la Côte d'Ivoire et la République islamique d'Iran continue de se consolider.

Ce lundi 15 juin 2026, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le Général Vagondo Diomandé, a reçu en audience Son Excellence Mirmohammad Meigoni Seyed Gholamreza, ambassadeur de la République islamique d'Iran en Côte d'Ivoire.

Cette rencontre diplomatique, tenue dans un climat empreint de cordialité et de respect mutuel, a permis aux deux personnalités d'examiner les perspectives de renforcement des relations bilatérales entre leurs pays respectifs.

Les échanges ont notamment porté sur le développement de la coopération entre les ministères de l'Intérieur ivoirien et iranien, ainsi que sur les mécanismes susceptibles de favoriser un partenariat plus étroit dans plusieurs domaines d'intérêt commun.

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Au cours des discussions, les deux parties ont réaffirmé leur volonté de promouvoir une collaboration fondée sur le dialogue, le respect mutuel et la recherche d'intérêts partagés.

Cette dynamique s'inscrit dans la volonté des autorités des deux pays de consolider leurs relations diplomatiques et de multiplier les opportunités de coopération.

L'audience a également été l'occasion pour le ministre Vagondo Diomandé d'exprimer sa reconnaissance aux autorités iraniennes pour les mesures prises en faveur des ressortissants ivoiriens vivant en Iran. Dans un contexte régional marqué par des tensions persistantes au Moyen-Orient, le ministre a salué l'attention accordée à la sécurité et au bien-être de la communauté ivoirienne présente sur le territoire iranien.

Ce geste, apprécié par les autorités ivoiriennes, témoigne selon les observateurs de la qualité des relations entre Abidjan et Téhéran, mais aussi de l'importance accordée à la protection des populations étrangères en période de crise.

Au-delà des questions liées à la sécurité et à la protection des ressortissants, cette rencontre a permis de réaffirmer l'attachement des deux pays aux valeurs de coopération internationale et de solidarité entre les peuples.

Les discussions ont mis en évidence la nécessité de poursuivre les échanges et de renforcer les cadres de concertation entre les institutions compétentes des deux États.

À l'issue de l'audience, le ministre de l'Intérieur et l'ambassadeur d'Iran ont renouvelé leur engagement à oeuvrer au renforcement des liens d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et la République islamique d'Iran.

Une volonté commune qui traduit l'ambition des deux nations de bâtir un partenariat durable, bénéfique à leurs peuples et porteur de nouvelles perspectives de collaboration.