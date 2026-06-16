Cote d'Ivoire: Mesure d'audience des médias - Le pays lance la phase pilote dans six villes

La Côte d'Ivoire franchit une étape décisive dans la modernisation de son paysage audiovisuel avec l'entrée en phase opérationnelle du dispositif national de mesure d'audience des médias audiovisuels.

Les enquêteurs seront formés du 15 au 19 juin avant leur déploiement sur le terrain à compter du 22 juin dans six villes du pays pour la phase pilote de collecte des données du premier dispositif national de mesure d'audience des médias audiovisuels.

Après plusieurs mois de préparation technique, méthodologique et organisationnelle, la première étape concrète du projet débute avec la formation des personnels chargés de la collecte des données, prévue du 15 au 19 juin 2026.

Portée par la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle (HACA) et mise en oeuvre par Thinktank Media, cette initiative répond à une attente ancienne des acteurs des médias, de la communication, de la publicité et des institutions publiques.

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Pour la première fois, la Côte d'Ivoire disposera d'un système moderne, permanent et scientifiquement robuste permettant de mesurer régulièrement les habitudes de consommation des médias par les populations.

Une formation intensive pour préparer les équipes de terrain

Durant cinq jours, les participants seront formés à l'ensemble des procédures encadrant la collecte des données afin d'assurer la production de résultats fiables, crédibles et conformes aux standards internationaux.

Les modules porteront notamment sur : la méthodologie de l'étude ; les techniques d'entretien en face-à-face ; la sélection des ménages et des répondants ; l'utilisation des outils numériques de collecte ; les procédures de contrôle qualité ; la prévention de la fraude.

Une attention particulière sera accordée au respect des principes éthiques fondamentaux de toute étude de mesure d'audience : confidentialité des données, neutralité des enquêteurs, respect des populations interrogées et rigueur méthodologique.

Des exercices pratiques, simulations et mises en situation viendront compléter les enseignements théoriques afin de préparer les équipes aux réalités du terrain.

Déploiement des équipes et lancement de la phase pilote à partir du 22 juin

À l'issue de la formation, les équipes seront déployées à compter du 22 juin 2026 dans les six villes retenues pour la phase pilote : Abidjan, Bouaké, Daloa, Korhogo, San Pedro, Abengourou. Cette étape permettra de tester, en conditions réelles, l'ensemble du dispositif, depuis la sélection des ménages jusqu'à la remontée et au traitement des données.

Elle servira également à évaluer l'efficacité des procédures, la performance des outils technologiques déployés et la qualité des informations recueillies auprès des populations.

Les enseignements tirés de cette phase permettront, si nécessaire, d'apporter les derniers ajustements avant le déploiement complet du dispositif.

Mieux comprendre les habitudes médiatiques des Ivoiriens

L'objectif de cette opération est de fournir une connaissance précise et objective des comportements de consommation des médias en Côte d'Ivoire. Quels médias sont les plus suivis ? À quels moments de la journée les audiences sont-elles les plus importantes ? Comment évoluent les usages entre télévision, radio et plateformes numériques ? Quelles sont les préférences des différentes catégories de population ? Autant de questions auxquelles il sera désormais possible d'apporter des réponses fondées sur des données collectées selon des standards reconnus à l'échelle internationale.

Les résultats contribueront à une meilleure compréhension du marché audiovisuel ivoirien et offriront aux acteurs du secteur des outils d'aide à la décision indispensables à leur développement.

Un outil stratégique pour l'ensemble de l'écosystème des médias

La mise en place d'une mesure d'audience fiable constitue aujourd'hui un levier essentiel pour le développement d'une industrie médiatique moderne, performante et compétitive. Pour les éditeurs, elle permettra d'évaluer plus finement les performances de leurs programmes et d'adapter leurs contenus aux attentes du public.

Pour les annonceurs et les agences de communication, elle fournira des indicateurs fiables afin d'optimiser les investissements publicitaires et d'améliorer l'efficacité des campagnes.

La disponibilité de données d'audience fiables et reconnues contribuera également à renforcer l'attractivité du marché publicitaire ivoirien. En offrant aux annonceurs et aux agences des indicateurs objectifs de performance, le dispositif favorisera une allocation plus efficace des investissements publicitaires et participera au développement économique de l'ensemble de l'industrie des médias.

Pour les pouvoirs publics et les organismes de régulation, elle constituera un instrument privilégié d'observation des évolutions du paysage médiatique national.

Enfin, pour les chercheurs, universitaires et observateurs du secteur, elle représentera une source précieuse de données sur les transformations des usages médiatiques en Côte d'Ivoire.

Une ambition portée par la HACA

À travers ce projet structurant, la HACA réaffirme son engagement en faveur de la transparence, de la professionnalisation et de la modernisation du secteur audiovisuel ivoirien.

L'institution entend doter durablement le pays d'un système de référence capable de produire des données fiables, indépendantes et régulièrement actualisées au bénéfice de l'ensemble des acteurs du marché.

La réussite de cette opération reposera également sur la participation active des populations qui seront sollicitées dans le cadre des enquêtes de terrain. Les ménages concernés sont invités à réserver un accueil favorable aux équipes dûment identifiées. Pendant de nombreuses années, les acteurs des médias, de la publicité et de la communication ont exprimé le besoin de disposer de données d'audience fiables, régulières et reconnues par tous. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire franchit une étape historique avec la mise en oeuvre de son premier dispositif national permanent de mesure d'audience des médias audiovisuels.

Au-delà des chiffres, cet outil permettra de mieux comprendre les attentes des publics, d'améliorer la qualité des contenus, d'optimiser les investissements publicitaires et de renforcer la transparence du marché. Il constitue un levier essentiel pour accompagner la modernisation et la compétitivité de notre industrie audiovisuelle.

Président de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle (HACA), Me René Bourgoin s'est réjoui de cette avancée majeure qui place désormais la Côte d'Ivoire au niveau des standards internationaux en matière de connaissance des audiences et de régulation du secteur audiovisuel.

C'est une étape historique qui ouvre la voie à une meilleure connaissance des publics, à un marché publicitaire plus performant et à un développement plus harmonieux de l'industrie audiovisuelle ivoirienne au cours des prochaines années.