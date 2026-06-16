Cote d'Ivoire: Hommage au Président Ouattara dans le tonpki - La mobilisation s'intensifie

À moins d'un mois de la grande journée d'hommage et de reconnaissance au président de la République, prévue le 11 juillet prochain dans le Tonkpi, les préparatifs entrent dans une phase décisive. Réunis le 13 juin à la préfecture de Man, les principaux acteurs de l'organisation ont fait le point sur l'état d'avancement des travaux et appelé à une mobilisation générale des populations de la région.

Présidant cette rencontre préparatoire, le ministre de la Sécurité, le général Vagondo Diomandé, a exhorté les cadres, élus, autorités administratives et chefs traditionnels à faire de cette manifestation un moment de communion et de reconnaissance envers le chef de l'État.

« Le 11 juillet approche. Il s'agit de montrer à toute la Côte d'Ivoire l'union du Tonkpi autour d'un idéal commun. Cette cérémonie sera l'occasion d'exprimer notre reconnaissance au Président de la République. Mobilisons-nous afin d'accueillir dignement le chef de l'État », a-t-il déclaré, se disant convaincu de la capacité de la région à relever ce défi organisationnel. Même tonalité du côté du Ministre Mabri Toikeuse, superviseur général de la journée d'hommage.

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Après avoir passé en revue le travail des différentes commissions, il a invité les filles et fils du Tonkpi à s'impliquer pleinement dans la réussite de l'événement. « Tout le monde sait ce que le Président Alassane Ouattara a apporté à notre région. Il est naturel de lui témoigner notre reconnaissance. En Afrique, lorsqu'on bénéficie d'un bienfait, il est important de savoir dire merci », a-t-il souligné.

La rencontre a également permis aux quatorze commissions mises en place sous la coordination du ministre Albert Flindé, président du comité d'organisation, de présenter leurs avancées ainsi que les besoins encore à satisfaire.

Les organisateurs tablent sur une mobilisation d'environ 100 000 personnes issues des départements de Man, Danané, Biankouma, Sipilou et Zouan-Hounien, ainsi que des localités alliées du peuple Dan. Le lendemain, une délégation conduite par Albert Flindé et Claude Sahi, vice-président du comité d'organisation chargé de la communication, a effectué une visite d'inspection au stade Léon-Robert de Man, retenu pour accueillir la cérémonie.

Les responsables ont assuré que les derniers aménagements seront réalisés avant l'événement. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, assure le parrainage de cette cérémonie annoncée comme l'un des temps forts de l'année dans la région du Tonkpi.