Afrique: Coupe du Monde 2026 - Orange Côte d'Ivoire et New World TV ouvrent les 104 matchs aux Ivoiriens

À travers un partenariat stratégique, Orange Côte d'Ivoire et New World TV permettent aux abonnés Orange de suivre l'intégralité de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ sur Max it TV. Une initiative qui illustre la transformation des usages audiovisuels et l'essor du numérique dans l'accès aux grands événements sportifs mondiaux. À l'ère du numérique, la manière de consommer les contenus audiovisuels connaît une mutation profonde.

La Coupe du Monde de la FIFA 2026 ne se limite plus à un simple rendez-vous sportif planétaire ; elle devient aussi un révélateur des nouvelles habitudes médiatiques, marquées par la mobilité, l'instantanéité et l'accessibilité des contenus premium. C'est dans cette dynamique qu'Orange Côte d'Ivoire et New World TV ont noué un partenariat permettant aux abonnés Orange de suivre l'intégralité des 104 matchs de la compétition sur Max it TV, du 11 juin au 19 juillet 2026. Une initiative qui traduit une volonté d'élargir l'accès à l'un des événements les plus suivis au monde, grâce aux outils numériques.

Chaque Coupe du Monde est traditionnellement vécue comme un moment de communion populaire où familles, amis, collègues et voisins se retrouvent devant les écrans. Grâce à cette offre numérique, les supporters ivoiriens pourront désormais suivre la totalité des rencontres depuis leur smartphone, tablette , sans se limiter aux seules affiches les plus médiatisées.

L'accès à l'ensemble du tournoi ouvre également la possibilité de suivre les parcours des nations participantes, découvrir de nouveaux talents et vivre, au rythme des matchs, les surprises qui façonnent l'histoire du football mondial. Ce partenariat met aussi en lumière le rôle stratégique des infrastructures numériques dans l'accès à l'information, à la culture et au divertissement. Dans un contexte africain marqué par la progression rapide des usages mobiles, la diffusion de compétitions sportives majeures via des plateformes connectées apparaît comme un puissant levier d'inclusion numérique.

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Elle contribue à démocratiser l'accès à des contenus autrefois réservés à une audience plus restreinte et accompagne l'émergence de nouveaux comportements de consommation.Le smartphone s'impose ainsi comme un véritable écran de proximité, capable de connecter instantanément les populations aux grands rendez-vous mondiaux.

Une édition historique à suivre intégralement

L'édition 2026 revêt un caractère inédit. Organisée conjointement aux États-Unis, au Canada et au Mexique, elle réunira pour la première fois 48 équipes et proposera un format élargi à 104 matchs, faisant d'elle la plus grande Coupe du Monde jamais organisée. Dans ce contexte exceptionnel, l'accès à l'intégralité des rencontres prend une dimension particulière pour les passionnés de football, qui pourront suivre l'ensemble des parcours, des exploits et des moments historiques tout au long de la compétition.

À travers ce partenariat, Orange Côte d'Ivoire et New World TV démontrent comment les technologies numériques peuvent rapprocher les populations des grands événements mondiaux, tout en favorisant l'inclusion, le partage et l'émergence de nouveaux usages audiovisuels en Afrique.