Cote d'Ivoire: Éducation nationale / Examens à grand tirage 2026 - 329 000 candidats à l'assaut du Baccalauréat

Clap de fin pour les examens à grand tirage session 2026. Les épreuves écrites du Baccalauréat ont débuté le 15 juin 2026, sur toute l'étendue du territoire national. En procédant au lancement, au lycée moderne Hamed Bakayoko d'Abobo PK18, le ministre de l'Éducation nationale, de l'Alphabétisation et de l'Enseignement technique, N'Guessan Koffi, en compagnie de ses collègues de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara; de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remarck et de Jean-Louis Moulot, ministre délégué, chargé de l'Enseignement technique, a appelé à des examens crédibles.

« Nous sommes venus, au nom du gouvernement et du Président de la République, pour encourager les candidats. Pour cette session, il y a 329 000 candidats répartis en 165 000 filles et 164 000 garçons, soit 51% de filles et 49% de garçons. L'idée, c'est d'encourager les élèves, mais aussi de féliciter les enseignants et les chefs d'établissement ainsi que tous les acteurs du système éducatif, car l'année scolaire 2025-2026 s'est bien déroulée », a-t-il déclaré.

Insistant sur la lutte contre la fraude, le ministre a appelé à l'implication des présidents de jury et de leurs collaborateurs, afin que cet examen ne soit pas entaché d'irrégularité.

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« Je voudrais rassurer aussi les parents d'élèves que les dispositions sont prises pour que les enfants soient dans de bonnes conditions. De nombreux efforts ont été consentis pour que le dispositif d'éducation et de formation, aujourd'hui, retrouve un nouveau visage. Il n'y a pas de raison que les candidats, qui ont suivi tous les cours, n'aient pas leur diplôme. Il faut que les acteurs travaillent dans ce sens et que le système éducatif de notre pays soit constitué des meilleurs figures du continent », a souhaité N'Guessan Koffi. Dans ce centre, ce sont 48 candidats qui composent dans la série C.

Un chiffre apprécié par Adama Diawara, dont le département ministériel reçoit les admis au Baccalauréat. « L'année dernière, on a eu plus de 133 000 admis. Cette année, on s'attend à en avoir un peu plus. Les dispositions sont prises pour cela, à travers les grandes écoles et les universités publiques. Le reste est affecté dans les universités et grandes écoles privées, avec un soutien financier énorme de l'État. Pour ceux qui iront dans le privé, les frais de scolarité seront pris en charge par l'État. Ce qui coûte environ 40 à 45 milliards chaque année », a souligné le ministre.

Pour le Bac artistique, la ministre Françoise Remarck s'est félicitée de l'engouement, assurant que c'est un Bac d'excellence. « L'année dernière, nous étions autour de 89% d'admis. Cette année, j'espère qu'on atteindra les 100% », a-t-elle souhaité.

Le ministre N'Guessan Koffi a également visité le lycée technique d'Abidjan, le lycée classique de Cocody et l'Epp Emmanuel Dioula, au Plateau, un centre dédié aux candidats à besoins spécifiques. L'examen du Baccalauréat est piloté par la Direction des examens et concours (Deco) dirigée par Kadidiata Badji Diarra. Les résultats seront proclamés le 6 juillet.