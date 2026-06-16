Cote d'Ivoire: Don de sang - Des ressortissants indiens mobilisent 150 donneurs pour renforcer les réserves sanguines

À l'occasion de la Journée mondiale du donneur de sang 2026, la communauté indienne de Côte d'Ivoire a renouvelé son engagement citoyen et solidaire à travers une vaste campagne de don de sang organisée au Centre national de transfusion sanguine (Cnts). Ils ont mobilisé près de 150 donneurs indiens. Un geste simple pour sauver des vies.

La Fédération mondiale des Malayalis (Wmf) a organisé, le samedi 13 juin 2026, sa campagne annuelle de don de sang au Centre national de transfusion sanguine (Cnts) de Côte d'Ivoire. Conduite par la communauté indienne, cette initiative visait à mobiliser environ 150 donneurs afin de contribuer au renforcement des réserves sanguines du pays.

Au-delà de la collecte, cette opération traduit un engagement social durable de la communauté indienne vivant en Côte d'Ivoire. Présent à cette activité, le président de la Fédération mondiale des Malayalis (Wmf), section Côte d'Ivoire, Arun Surewdran Pillai, a réaffirmé la volonté de son organisation de soutenir les actions humanitaires et sanitaires. « La Côte d'Ivoire est devenue notre seconde patrie.

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À travers cette opération de don de sang, nous voulons témoigner notre gratitude envers ce pays et contribuer, à notre manière, à sauver des vies », a-t-il déclaré. Pour lui, le don de sang demeure un acte citoyen essentiel, capable de répondre aux besoins des établissements sanitaires tout en donnant une chance de survie à des milliers de patients.

« Donner son sang, c'est offrir une chance de vivre à quelqu'un que l'on ne connaît pas. C'est un geste de solidarité universelle que nous encourageons chaque année au sein de notre communauté », a ajouté le président de la Wmf.

Présent parmi les donneurs, Solomon Franklin a rappelé que cette campagne s'inscrit dans une dynamique internationale portée par l'association dans plusieurs pays africains. Chaque année, la Wmf organise des opérations similaires dans 53 pays du continent afin d'encourager les populations à faire du don de sang un réflexe citoyen.

« Si mon sang peut permettre à quelqu'un de vivre, alors je suis heureux de le donner », a-t-il confié, invitant la population ivoirienne et les différentes communautés à se mobiliser davantage. À l'issue de l'opération, chaque donneur a reçu un certificat de reconnaissance en guise de remerciement.

La Wmf mène également plusieurs actions sociales en faveur des orphelinats, notamment des dons, des repas de partage et des activités récréatives, dans une démarche durable de solidarité envers les populations vulnérables.