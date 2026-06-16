Cote d'Ivoire: Rumba, gastronomie - À Abidjan-Koumassi, les deux Congo célèbrent leur héritage commun

Le 5 juillet 2026, l'Agora de Koumassi vibrera aux couleurs des deux Congo à l'occasion de la première édition du festival « Les Deux Rives ».

Plus qu'un simple rendez-vous culturel ou gastronomique, cet événement se veut une célébration de l'histoire, de l'identité et du patrimoine commun de la République du Congo et de la République démocratique du Congo.

Le lancement officiel de cette initiative a eu lieu le lundi 15 juin 2026 au cours d'une conférence de presse animée par les promotrices de PS2AD Event, Bayoulath Adèle et Princia Sita.

Face aux médias, elles ont présenté les ambitions d'un projet qui entend rapprocher les communautés congolaises vivant en Côte d'Ivoire tout en faisant découvrir au public ivoirien les richesses culturelles des deux pays.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

À travers « Les Deux Rives », les organisatrices souhaitent mettre en lumière les liens historiques et culturels qui unissent Kinshasa et Brazzaville. Séparées par le fleuve Congo mais étroitement liées par l'histoire, les deux capitales partagent un héritage commun fait de traditions ancestrales, d'une gastronomie réputée, d'une musique mondialement appréciée et d'un art de vivre qui fait la fierté des peuples congolais.

Pour Bayoulath Adèle, l'événement se veut avant tout un espace de transmission culturelle. Il s'agit de permettre aux nouvelles générations nées ou vivant loin de leur pays d'origine de rester connectées à leurs racines, tout en offrant aux aînés l'opportunité de partager leur histoire et leurs valeurs.

De son côté, Princia Sita a insisté sur la dimension fédératrice du festival. Selon elle, cette rencontre vise à renforcer les liens entre les communautés congolaises de Côte d'Ivoire, tout en favorisant les échanges interculturels avec les populations ivoiriennes dans un esprit de fraternité et de convivialité.

Le programme promet une immersion totale dans l'univers congolais. Les visiteurs pourront déguster les spécialités culinaires emblématiques de Kinshasa et de Brazzaville, assister à des prestations de rumba congolaise, profiter d'animations DJ et découvrir les célèbres défilés de la SAPE, symbole d'élégance et d'expression culturelle.

Prévu de 12 heures à 21 heures à l'Agora de Koumassi, l'événement proposera un Pass Standard à 10 000 FCFA et un Pass VIP à 15 000 FCFA, incluant tous deux l'accès au buffet gastronomique.

À travers cette initiative, Abidjan s'apprête à accueillir un véritable pont culturel entre les deux rives du fleuve Congo, dans une célébration placée sous le signe de l'unité, du partage et de la mémoire collective.

« Les Deux Rives, un seul peuple, une même culture » : une devise qui résume parfaitement l'esprit de ce rendez-vous inédit.