Congo-Kinshasa: Plusieurs cas d'enlèvements et d'exécutions de civils signalés à Masisi (ASBL)

L'ASBL Conscience féminine pour les droits et le développement (CFDD) alerte sur une recrudescence des enlèvements et des exécutions de civils dans le territoire de Masisi, au Nord-Kivu. Dans un communiqué publié le 12 juin, l'organisation affirme qu'une dizaine de personnes restent introuvables après avoir été arrêtées ces dix derniers jours par des présumés cadres du mouvement AFC/M23.

Selon la CFDD, les personnes portées disparues incluent notamment Jérôme Maheshe et Rodrigue Bukanga, deux agents de l'équipe locale de Médecins Sans Frontières Belgique, enlevés en juin 2026 dans le territoire de Masisi.

L'organisation de défense des droits humains dit suivre avec inquiétude la situation sécuritaire dans cette zone en proie aux violences armées.

Huit civils exécutés dans le groupement Bukombo

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le communiqué fait également état de l'exécution de huit civils dans la nuit du 9 juin dans le groupement Bukombo, secteur d'Oso Banyungu. La CFDD attribue ces tueries aux rebelles du M23 et précise que les corps des victimes n'avaient pas encore été enterrés au moment de la publication du document.

Pour Nadia Nyamushiya, coordinatrice de la CFDD, ces incidents ne constituent pas des faits isolés. Elle rappelle qu'en mars dernier, d'autres agents humanitaires avaient déjà été enlevés sur l'axe Mweso-Kashuga.

« La CFDD-RDC sollicite l'implication de toutes les instances afin que ces victimes recouvrent pleinement leur liberté et que cesse toute forme d'abus, voire de mesures contraignantes de non-répétition », a-t-elle déclaré.

Appel au respect du droit humanitaire

L'ASBL appelle les parties impliquées dans le conflit à respecter les droits des civils ainsi que les principes du droit international humanitaire. Elle demande également une mobilisation des autorités congolaises, des organisations internationales et des partenaires humanitaires afin de faire la lumière sur ces disparitions et ces exécutions.

Cependant, au moment de la publication de cet article, cette information n'avait pas encore été confirmée par les autorités compétentes.