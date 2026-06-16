Afrique: Mondial 2026 - Le pays s'impose face à l'Équateur et relance son ambition mondiale

La Côte d'Ivoire a bien lancé sa campagne au Mondial 2026 en s'imposant 1-0 face à l'Équateur. Un succès précieux pour les Éléphants, qui retrouvent la scène mondiale douze ans après leur dernière participation en 2014. Cette qualification marque la quatrième participation de la Côte d'Ivoire à une phase finale de Coupe du monde de la FIFA, après les éditions de 2006, 2010 et 2014.

En Allemagne en 2006, puis en Afrique du Sud en 2010 et au Brésil en 2014, les Éléphants avaient à chaque fois été éliminés dès la phase de groupes, malgré des performances parfois remarquées.

Lors de leurs précédentes participations, les Ivoiriens avaient pourtant signé des résultats notables, notamment une victoire contre la Serbie-et-Monténégro en 2006, un succès face à la Corée du Nord (3-0) en 2010, ainsi qu'une victoire contre le Japon en 2014.

Malgré la présence de grandes figures du football africain comme Didier Drogba, Yaya Touré, Kolo Touré ou encore Gervinho, la sélection n'a jamais réussi à franchir le cap des huitièmes de finale.

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Une nouvelle génération portée vers l'extérieur

Pour cette édition 2026, le sélectionneur Emerse Fae s'appuie sur un groupe entièrement composé de joueurs évoluant à l'étranger, répartis dans plus de dix championnats, notamment en Angleterre, en France, en Italie, en Turquie et en Allemagne.

Parmi les joueurs à surveiller dans cette sélection figurent notamment Franck Kessié, Seko Fofana, Ibrahim Sangaré et Jean-Michel Serry, considérés comme les piliers de cette nouvelle génération.

Ce succès face à l'Équateur permet à la Côte d'Ivoire de lancer idéalement sa compétition et d'entrevoir, avec prudence, l'objectif historique d'une qualification pour les phases à élimination directe, jamais atteinte dans son histoire mondiale.