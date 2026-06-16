Afrique: L'Espagne calée par le Cap-Vert dès son entrée en lice

15 Juin 2026
Camer.be (Bruxelles)
Par Paul Moutila

Pour son tout premier match en Coupe du Monde, le Cap-Vert a tenu en échec l'Espagne (0-0), l'une des grandes favorites du tournoi.

Ce lundi à Atlanta, l'histoire s'est écrite. Pour la première fois, le Cap-Vert disputait un match de Coupe du Monde. Face à lui : l'Espagne, championne d'Europe en titre, annoncée par certains observateurs comme l'une des meilleures équipes du tournoi. Le scénario semblait écrit. Il en a été tout autrement.

Le Cap-Vert s'est qualifié pour la première fois de son histoire pour la Coupe du Monde en octobre dernier, terminant en tête du groupe D des éliminatoires africaines, devant le Cameroun. Avec environ 500 000 habitants, l'archipel devient l'un des plus petits pays jamais présents à un Mondial. L'Espagne, de son côté, abordait la compétition avec le statut de favorite, portée par sa génération dorée emmenée notamment par de jeunes talents très attendus.

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Lundi, au Mercedes-Benz Stadium d'Atlanta, l'Espagne a largement dominé la possession du ballon, terminant le match avec environ 71% du jeu selon les chiffres rapportés. Mais face à un bloc capverdien discipliné et compact, la Roja n'a jamais trouvé la faille. Le sélectionneur espagnol avait laissé deux de ses joueurs offensifs les plus en vue débuter sur le banc, les faisant entrer plus tard dans la rencontre sans parvenir à débloquer la situation. Le gardien capverdien, âgé de 40 ans, a multiplié les arrêts décisifs. En fin de rencontre, le Cap-Vert a même eu l'occasion de prendre l'avantage sur une tête qui a frôlé le cadre. Score final : 0-0.

Ce résultat illustre une dynamique observée depuis plusieurs éditions : l'écart entre certaines sélections africaines et les grandes nations européennes se resserre. Une organisation défensive rigoureuse, combinée à une discipline tactique sans faille, a suffi à neutraliser une équipe pourtant habituée à scorer largement lors de ses débuts en phase finale.

Pour le Cap-Vert, ce point pris d'entrée de jeu est inestimable : il relance immédiatement l'espoir d'une qualification historique pour les huitièmes de finale. Pour l'Espagne, ce résultat met une pression supplémentaire sur les deux matches restants face à l'Arabie Saoudite et à l'Uruguay, qui s'affrontent également dans ce groupe H. Les prochaines journées du groupe H, les 21 et 22 juin, s'annoncent décisives. Rien n'est joué, et le Cap-Vert vient de prouver qu'il n'aborde pas ce tournoi en simple figurant.

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