Angola: Le pays et Canada renforcent leur coopération bilatérale à Ottawa

Luanda — Des délégations angolaise et canadienne, conduites respectivement par le ministre angolais des Relations extérieures, Téte António, et la ministre canadienne des Affaires étrangères, Anita Indira Anand, ont tenu des entretiens officiels lundi 15 à Ottawa, dans le cadre de la coopération bilatérale.

Selon un communiqué de presse auquel l'ANGOP a eu accès, les deux parties ont passé en revue l'état actuel des relations bilatérales, ainsi que les questions d'intérêt commun aux niveaux régional et international. Au niveau bilatéral, les deux délégations ont réaffirmé la nécessité d'intensifier les contacts politiques et diplomatiques et de promouvoir les échanges de visites au plus haut niveau, afin d'approfondir la coopération entre les deux pays.

Elles ont également souligné l'importance de la mise en œuvre de l'Accord sur la promotion et la protection des investissements étrangers (APIE), un instrument considéré comme fondamental pour accroître les flux d'investissement et renforcer les relations économiques et commerciales.

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Les deux interlocuteurs ont également évoqué l'ouverture réciproque de missions diplomatiques à Luanda et à Ottawa, considérée comme un mécanisme essentiel pour consolider les relations bilatérales et renforcer la coopération dans les domaines de l'éducation, de la formation du personnel angolais dans les établissements d'enseignement supérieur canadiens, des sciences, de l'innovation et du renforcement des capacités institutionnelles.

Dans le même esprit, les parties ont manifesté leur intérêt à oeuvrer à la simplification des procédures de visa afin de faciliter la mobilité des citoyens, des hommes d'affaires, des étudiants et des représentants institutionnels des deux pays.

La réunion s'est tenue en présence de Nardos Bekele-Thomas, directrice exécutive de l'Agence de développement de l'Union africaine - Nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique (AUDA-NEPAD), qui a présenté les actions visant à promouvoir l'intégration économique africaine par la mise en oeuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), un instrument stratégique pour le développement durable et la transformation économique du continent.

Les parties ont également échangé leurs points de vue sur la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. La délégation angolaise a fait part des efforts déployés pour promouvoir le dialogue et la stabilité dans la région. La réunion a également porté sur les actions de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent en Afrique, ainsi que sur l'importance de la coopération internationale pour relever les défis sécuritaires qui affectent le continent africain.

À l'issue des discussions, les deux délégations se sont félicitées de l'excellent état des relations entre l'Angola et le Canada et ont réaffirmé leur engagement à poursuivre leur collaboration afin de cerner et de concrétiser de nouvelles opportunités de coopération mutuellement avantageuse.

La République d'Angola reconnaît le rôle important que joue le Canada dans le système international en tant qu'acteur influent dans la promotion de la paix, de la sécurité, du commerce international, de l'innovation technologique, de l'éducation et du développement durable, considérant que l'approfondissement de la coopération bilatérale contribuera de manière significative à la réalisation des objectifs stratégiques de développement économique et social des deux pays.